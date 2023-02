Cazalilla avanza los posibles cambios al COAC 2024: "Las sesiones no pueden durar tanto"

La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, ha estado en los micrófonos de COPE en pleno escenario del Gran Teatro Falla. La edil ha analizado un COAC que ha destacado por la calidad de los grupos pero también la duración de unas sesiones que han excedido en el tiempo.

"Hay cuestiones que analizar. Por un lado el número de agrupaciones máximas por sesión tienen que ser proporcional al númeo de inscritos. Nunca pensamos que el jurado fuera a pasar al máximo de grupos que podían. Creíamos que las sesiones no iban a ser tan largas pero cuando una persona paga una persona siempre hay miedo a que esa sesión se quede más corta. Todo ello se soluciona con el porcentaje de escritas, porcentaje que pasen a la siguiente fase. Si hay 14 coros, por decir un ejemplo, no pueden pasar 12. Con las bases actuales, se puede hacer pero para el año que viene lo queremos cambiar. El número de grupos que pasen tienen que ser proporcional al número de inscritos".

Otro de los cambios está en el montaje. "Ahora mismo los grupos pueden pedir diez minutos para los montajes pero es algo que tenemos que cambiar. Se van a evaluar previamente los montajes y se determinará si un grupo puede pedir esos diez minutos o no. Este año todos los grupos lo han pedido y ahí falla algo porque son intermedios muy largos". Asimismo, Cazalilla apunta que "las sesiones no pueden empezar más tarde de las ocho".

Campaña 'NO ES NO'

Asimismo, la edil de fiestas ha incidido en la campaña 'no es no' que ha lanzado el Ayuntamiento, un año más, contra la violencia machista. "En las carpas va a exisitr una especial vigilancia para que no pase nada y se defienda la libertad de todos sin coartar a nadie. Queremos un carnaval sin incidentes. Un carnavla sin violencia machista tras un concurso en el que se ha hablado mucho de ello", apunta Cazalilla.

