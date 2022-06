Carnaval de Cádiz 2022: la crónica de una final histórica

Lo dijo el alcalde José María González en la Cadena COPE: "Está siendo un carnaval histórico". Y tanto, por primera vez un 4 de junio a las 8 de la mañana el jurado comparecía en el coliseo para dar a conocer los premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Un fallo que, por cierto, se hacía sin público, algo que no ocurría desde hace años y es que solo una prueba más de la total desastre que ha sido el jurado en este COAC.

Mucho antes de ese ese fallo, la antología de Paco Rosado abría la Gran Final. Las mejores agrupaciones del autor gaditano cobraban vida en el Gran Tearo Falla.

Primera parte Final

No era hasta pasadas las 21:30, una hora desde el inicio de la Gran Final, cuando el coro Los babeta comparecía para abrir al fin la finalísima. Los tangos, las voces y un coro más que completo para reafirmar, también en la final, que la agrupación de Pedrosa podía revalidar el primer premio.

Tras el coro la chirigota Los caradura de Cádi, haciendo el mejor pase del concurso. Dos buenos pasodobles y sus cuplés en el regreso del Sheriff a la Gran Final del Falla.

Desentonó bastante el cuarteto de Iván Romero Castellón Al Edén que le den. No estuvo bien y repitió parodía por lo que demostró que le quedó grande la final.

La primera parte la cerraba la agrupación más esperada de la noche. Enormes pasodobles de Los Sumisos, dos buenos cuplés y cambiando otra vez el estribillo. Espectacular actuación de la comparsa de Martinez Ares.

Segunda parte final

La segunda parte la abría el coro Químbara. El coro de Luis Rivero, ante un Falla desángelado, hacía una gran actuación para luchar por el primer premio. Salía a escena Manolín Santander y su legado. Una chirigota que presentó dos grandes pasodobles, uno de ellos criticando a los autores que no han venido. La mejor actuación del COAC para estas chirigota.

El cuarteto de Ángel Gago hacía un pase espectacular con los mejores cuplés de la noche y dejando a las cras que iba a por el primer premio.

Cerrraba la segunda parte la comparsa femenina We can do, Carnavla. Buen pase de las chicas que tiraron adelante y ofrecieron una buena tanda de pasodobles y cuplés. Está claro que la afincación es uno de los fuertes COPE.

La tercera parte de la final

La tercera parte la abría el coro Pachamama. Parecido al de Luis Rivero, muy dinámico y con tangos muy reconocibles, la agrupación lo ponía todo en el escenario para alzarse con el primer premio.

La chirigota del Lacio era la siguiente en salir a escena superando sus pases anteriores, al igual que Los renacidos que seguramente hubieran merecido una mejor suerte en el fallo del jurado. La agrupación de Chapa tiraba de fuerza y una puesta en escena que dejaba impresionado al Falla.

La última parte de la final

El coro Tierra y Libertad de Chapa abría la útima parte con dos tangos que tocaban la sensibilidad del público. Posteriormente Cascana ofrecía un pase inferior respecto a anteriores fases para poner la guinda cerca de las ocho de la mañana la comparsa de la cantera 'Después de Cádiz ni hablar'. Un pasodoble al barrio Santa María era uno de sus platos fuertes antes de que el jurado compareciera sobre las 8 de la mañana.