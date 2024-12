Antonio Pérez 'Piru': "Para entender el humor negro hay que tener ciertas capacidades"

Antonio Pérez 'Piru' es uno de los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz. Responsable de la conocida como comparsa de la cantera junto a Sergio Guillén 'El Tomate', el autor y también componente chirigotero analiza el próximo COAC 2025 que ya está más cerca que nunca en Tangos y Pasodobles de COPE.

Piru habla de la duración de un concurso que tendrá más de un mes de duración. "El concurso no tiene una herramienta que le ayude a lidiar con determinadas situaciones. Imagina que hay una moda en redes y el próximo año se presentan 500 cuartetos. El COAC no tiene algo que le impida solucionar la afluencia de agrupaciones pero es cierto que también chocamos con la fiesta de la libertad y que hay que abrir las puertas a todo el mundo. Es una dicotomía complicada, no sé cual puede ser la solución".

El autor reconoce que ya tiene gran parte del recorrido escrito. "Desde hace meses llevo pasodobles ya escritos. Salvo que pase algo que me enfade mucho lo tengo ya listo porque los autores cuando queda poco para el concurso tienen la antena puesta y es fácil que coincidan los temas de las letras".

"Escribo las cosas desde un punto personal, a veces nos inventamos una tragedia que no interesa. Nuestras vidas si interesan y hay muchos aficionados que les importa lo que pensamos sobre ciertas cosas. Te das cuenta que hay cosas que si interesan y que no hay más verdad que lo que piensa uno".

"El carnaval es una forma de expresarse"

¿Qué es el Carnaval para Piru? "Es una forma de expresarse, si en Cádiz se rapeara pues haría eso pero siempre me ha gustado el Carnaval desde pequeño. Me gustas contar cosas y que la gente tenga otros puntos de vista. Tu recibes una información y yo te quiero dar otra, ya decide el aficionado", reconoce.

El autor habla también del humor negro. "Para entenderlo hay que tener ciertas capacidades. En la prensa si lo hay pero no siempre en el jurado". Todo en referencia a la última chirigota en la que estuvo el gaditano junto al Canijo 'Chernobil, el musical'. "Critiqué una copla que le hicieron a Julio Pardo cuando acababa de fallecer, me dolió mucho ese cuplé porque creo que hay saber hacer humor negro".