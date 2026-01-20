COPE
Podcasts
Carnaval
Carnaval

Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas, en COPE sobre la suspensión del COAC por el accidente de Adamuz

Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas en COPE
00:00
Descargar

Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas en COPE

Rubén López

Cádiz - Publicado el

1 min lectura6:38 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking