¿Cómo saber si eres una persona sedentaria?

La Real Academia Española define el adjetivo sedentario como un oficio o modo de vida de poca agitación o movimiento. En lo que no entran los lingüistas es en si es sano o no el sedentarismo, para eso están los profesionales de la salud que aseguran que tenemos que hacer ejercicio, al mismo tiempo que cuidamos la dieta.

No eres una persona sedentaria si tienes la sana costumbre de dejar el coche aparcado y hacer todos tus movimientos andando. Tampoco eres una persona sedentaria si subes siempre por las escaleras y te olvidas del ascensor. Y, desde luego no eres sedentario, si realizas una actividad física (de intensidad moderada) durante treinta minutos y cinco días a la semana. Si te identificas con lo que lees, enhorabuena… eres una persona activa y eso significa que estás alejando de tu vida posibles problemas de salud.

Siete hábitos para superar la Navidad de forma saludable Por delante tenemos dos semanas de comidas, cenas y meriendas con amigos y familiares. Sobrevivir a la Navidad es fácil 24 dic 2019 - 12:27

QUEDAR PARA CAMINAR

Para ayudar a la población andaluza a adoptar hábitos saludables, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada que tiene como eje central el fomento de la práctica de actividad física y la alimentación equilibrada entre los andaluces. Dentro de este ambicioso documento se recoge el proyecto ‘Escaleras es salud’ y la iniciativa ‘Por un millón de pasos’, destinada a asociaciones y agrupaciones de personas que quedan para realizar, entre todos, un millón de pasos en un mes.

CERRAR EL PICO Y MOVER LAS PIERNAS

Seguro que has probado mil y una dietas. Incluso habrás prometido, una Navidad más, que cuando terminen las fiestas te apuntarás al gimnasio. No te engañes, el éxito está en adoptar hábitos saludables. Los expertos insisten en que, para mantener el peso adecuado o incluso para perder los kilos que nos sobran, basta con seguir nuestra dieta Mediterránea. Eso sí, reducir la cantidad que nos servimos en el plato y cuidar el horario de la cena.

‘Las matemáticas son fáciles: tenemos que ingerir lo mismo que necesita el cuerpo para vivir cada día. Si consumimos más de lo que necesita el cuerpo, subiremos de peso y si consumimos menos, perderemos peso. Pero ojo, que no solo perdemos grasa, también perdemos masa muscular y eso no es bueno, por lo que tenemos que hacer ejercicio’, asegura la doctora en Nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Julia Wärnberg.

NO ELIMINAR LA GRASA

‘No hay que eliminar la grasa de la dieta porque la necesitamos para alimentarnos de forma agradable, para conseguir que nos guste lo que consumimos y porque, además, tiene un efecto saciante, como también lo tienen los carbohidratos, las proteínas y la fibra’ afirma la profesora experta en dieta Mediterránea.

Pero no te engañes, no pienses que puedes almorzar un entrecot bien cargado de grasa y conseguir mantener la línea. Cuando la doctora en Nutrición habla de grasa se refiere a la grasa saludable que encontramos en los frutos secos, en el aguacate o en el aceite de oliva virgen extra. Esa es la que no debes desterrar de tu dieta, aunque tengas como objetivo perder peso.

Dicen los estudiosos de la dieta Mediterránea que no hay milagros para perder peso y que, si lo que queremos es ‘perder peso de forma saludable a medio y largo plazo’, nuestra dieta, la española, es la mejor opción.

CONTENIDO PROMOCIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA