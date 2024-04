Una joven ecuatoriana en Almería se sorprende al ver esto cada vez que va a la universidad: "No lo necesito"

España tiene una amplia gama de universidades ubicadas en todo su territorio. Las instituciones de educación superior españolas son reconocidas en el ámbito europeo. Además, hay detalles que sorprenden a los estudiantes que empiezan en alguno de estos centros, como esta joven ecuatoriana en Almería muestra en TikTok.

Probablemente en el imaginario colectivo reciente del estado actual de nuestro sistema universitario destaquen, entre otras, dos ideas principales: primera, el famoso y explotado hasta la saciedad caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos; y, segunda, que dentro de los rankings internacionales, estamos lejos de los mejores puestos.

Aun así, la implantación geográfica de nuestras universidades ofrece un acceso equitativo a una oferta de enseñanza de calidad a los estudiantes de los diferentes territorios. En Estados Unidos hay una universidad con producción investigadora por cada 753.935 habitantes y en España por cada 751.613.

La universidad española tiene un alto nivel de empleabilidad y calidad docente. El Graduate Employability Ranking 2019 elaborado por el ranking de referencia internacional QS clasifica a los 500 mejores campus del mundo según la empleabilidad de sus alumnos/as. Europa sitúa 208 universidades entre el TOP 500 y España a 14, estando tres universidades españolas entre las 100 primeras del mundo.

La universidad

Muchas personas creen que algunas carreras son más fáciles que otras, pero la verdad es que todas requieren esfuerzo, dedicación y disciplina. Aunque es cierto que algunas carreras no incluyen matemáticas, no significa que sean fáciles. Todas las carreras exigen muchas horas de estudio, investigación y práctica.

Muchas personas creen que si estudian una carrera universitaria, tendrán un trabajo bien remunerado asegurado. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El éxito en el mercado laboral depende de muchas variables, incluyendo las habilidades, actitudes y habilidades de cada individuo.

Algunos aspirantes eligen una carrera solo porque alguien más les recomendó estudiarla, ya sea un amigo o un familiar. Sin embargo, esto puede ser una mala idea. Es importante elegir una carrera que realmente te guste y que esté alineada con tus intereses y habilidades.

Mucha gente piensa que si no estudia una carrera universitaria cuando es joven, ya no tiene oportunidad de hacerlo. Pero esto no es cierto. Nunca es tarde para aprender y mejorar tus habilidades. Hay muchas opciones para estudiar en cualquier etapa de la vida. Lo importante es tener la motivación.

"No lo necesito"

"En las universidades de España no tenemos guardias", comienza destacando Mikaela. Como se puede ver en el vídeo, "está completamente abierta": "No, no hay nadie que te impida entrar. Mira, justo dos personas paseando su perrito o unos abuelitos. Qué tierno".

La joven señala que "literalmente no hay nadie": "No hay ni carnet, no lo necesito. Así que todo el mundo puede entrar. Ese es el resto de mi universidad. Está superabierto, cualquiera podría darse una vuelta en la universidad. Eso sí, siempre hay un carrito de seguridad que pasa recorriendo toda la uni".