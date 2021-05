Raúl Verdú: "Rubi y la UD Almería harán grandes cosas juntos"

Pocas personas conocen tanto al actual entrenador de la UD Almería que alguien que, a su vez, fue tan importante en la mejor época, hasta ahora, del club rojiblanco. Aunque fuera en la 'sombra', pero clave para que en el conjunto almeriense estuvieran los Crusat, Soriano, Carlos García, Kalu Uche, Bruno Saltor y, en su última época, hasta José Ortiz. Porque Raúl Verdú ejerció de representante de los citados. Como también lo fue en el inicio de la carrera profesional de Rubi, además de haber compartido vestuario cuando los dos jugaban en las filas del Espanyol. Así que tocaba , en Deportes COPE Almería, conocer algo más al nuevo responsable del banquillo rojiblanco y no había nadie mejor.

Verdú tiene muy claro que "Rubi y la UD Almería harán grandes cosas juntos". Lo cree por el "nivel" del preparador catalán y por "los recursos" que la entidad de Turki Al-Sheikh puede poner en la mesa para que el ascenso a la Liga Santander sea una realidad. "Es un proyecto a medio plazo y estoy convencido que lograrán subir y asentarse en Primera", comenta. Eso sí, "si esta temporada no puede ser, en la próxima el Almería partirá en la 'pole' para ser uno de los máximos favoritos para el ascenso", asegura.

PROPUESTA DEPORTIVA

Dentro de un mundo profesional y en lo que prima lo económico, Verdú considera que si Rubi ha fichado por la UDA, tras haber entrenado a Espanyol y Betis, es porque "la cuestión deportiva está por encima de todo". De no haberla, "no hubiera firmado por muy buena que fuera la propuesta económica".

Y recordando los mejores momentos de la UDA, en los últimos días los ha vivido en 'directo'. "Me llamó Alfonso García y, tras estar unos días en Málaga y Granada, me pasé por Águilas para vernos. Quiere hacer un buen proyecto allí. Me hizo ilusión ver, además, a Kalu Uche. A sus 38 años está para ascender con el equipo a la Segunda RFEF".