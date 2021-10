La UDA 'resbala', pero mantiene el liderato

El Almería sigue líder de la Liga SmartBank. El resumen más corto y real de unos partidos en los que, una vez más, la igualdad ha sido la nota predominante de una jornada que acabará este lunes con el duelo aragonés entre Zaragoza y Huesca. Que comenzó (viernes) con una igualada entre Valladolid y Málaga (1-1). Un marcador que se repitió en la cita del Estadio de los Juegos Mediterráneos. La que la UDA ponía su liderato en solitario en juego ante la UD Las Palmas. El que tuvo consolidado desde el gol de Portillo (primera parte), pero que vio que se quedaba en empate con el tanto de Jonathan Viera en el último minuto del encuentro. Lo que dejaba en manos del Sporting de Gijón la opción de recuperar la primera plaza. Agua. Mismo resultado también para los gijoneses en el derbi asturiano. Y gracias. Porque el Oviedo fue ganando hasta el tramo final del choque.

En el caso del equipo almeriense, la primorosa primera mitad tan solo se vio reflejada en el marcador con el gol de Portillo. El malagueño se estrenaba en estas lides la actual campaña como rojiblanco. Aumentando, de esta manera, su cada vez más importante presencia en los esquemas de Rubi. Titular en las cuatro últimas jornadas, en un equipo que ha venido repitiendo desde que cayera en Ponferrada. Pero que, en principio, no podrá disponer en Eibar (viernes). Porque lo más negativo del encuentro ante Las Palmas, en el lado del Almería, fueron las lesiones de Ramazani y Robertone, a los que este lunes se les realizarán pruebas médicas para conocer el grado de sendas lesiones musculares. Los dos que estaban siendo los mejores de los locales. Sus salidas, en el inicio de la segunda parte, trastocó todos los planes de Rubi y dejó en un estado depresivo a sus compañeros. Lo que aprovecharon los de Pepe Mel para dominar el partido con la posesión. Rubi, al que solamente le quedaba una ventana de cambios, quitó a unos cansados Samú Costa, Portillo y Sadiq, para dar entrada a unos jugadores más defensivos. Principalmente un Daniel Carriço que se estrenaba como rojiblanco y que formó en una trío de centrales con Babic y Chumi. Todo estaba controlado, hasta un resbalón del último que permitió el gol de Jonathan Viera para poner las tablas en el marcador final. Era el minuto 90 y, hasta la conclusión, el Almería tuvo dos oportunidades (Curro Sánchez y Appiah), pero no se convirtieron y no impidieron que se escaparan los primeros puntos del Estadio de los Juegos Mediterráneos en esta temporada.

El mazazo fue importante para los almerienses. Pensando que, además del empate y de no conseguir la cuarta victoria seguida de la temporada e igual número en los partidos como local, también perderían el liderato de la Liga SmartBank. Pero no fue así. El Sporting de Gijón tampoco pasó del empate y la Ponferradina debía ganar por seis goles de diferencia en casa de la Real Sociedad B, lo que tampoco se ha producido.

LLEGAR LÍDER A EIBAR

Así, los de Rubi llegarán a Eibar este próximo viernes (21.00 horas) como líderes. Para disputar el gran partido de la jornada 10. Ante un conjunto, el armero, que vio que se le escapaba la victoria, como en el caso del Almería, en el último minuto. En su caso, ganando durante buena parte del partido en Anduva por dos goles de ventaja. Comenzaron perdiendo contra el Mirandés, pero lograron tres goles. No pudieron lograr los tres puntos por otros dos goles de los burgaleses. Cuatro puntos de ventaja tienen los de Rubi. Se medirán dos conjuntos instalados en la parte alta. Ambos con el único objetivo de volve a la Liga Santander.