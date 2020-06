La UD Almería se empeña en 'darse' la razón (2-2)

La UDA ya sabe desde hoy, tras el empate (2-2) en Anduva contra el Mirandés, que si para lograr el ascenso directo a la Liga Santander es necesario sumar más de 75 puntos, los rojibancos deberán pensar ya en el playoff. Porque, tras esta igualada, el Almería suma 57 puntos, cuando quedan seis jornadas por disputar. Es decir, 18 en juego. Si hicieran el pleno, llegarían a los tres cuartos de centena. Unos dígitos que, durante todo el confinamiento, los propios jugadores han indicado que 'sobraría' para lograr el objetivo. Algo que pudo sorprender, al quedar entonces 11 jornadas y los de arriba ya tenían más de medio centenar.

Pues todos parecen empeñados en que esto sea así. Que esta campaña tan 'especial' lo sea también en cuanto a la puntuación para lograr uno de los dos primeros billetes para subir a la elite del fútbol español. Porque, a falta del Zaragoza-Huesca de este lunes, los primeros clasificados están por la labor de dejarse más puntos por el camino de los que logran en su haber. Si este sábado el Cádiz fue una prueba de ello, tras caer (0-2) contra el Tenerife, en la tarde dominical ha sido el Almería el que únicamete ha sumado un punto en su visita a Miranda de Ebro.

MENOS DE LA MITAD

Los gaditanos, líderes, llevan seis puntos de 15 disputados. El Almería, tercero, siete de la misma distancia. Posiciones que pueden perder este lunes. Si el Zaragoza gana, líderes. Si el Huesca hace lo propio, tercero. Dos conjuntos que, de doce puntos jugados tras la vuelta a la competición, tampoco tienen mejor porcentaje que el resto de rivales directos. Los maños, la mitad de lo jugado. Los oscenses, cinco de 12. El que gane este lunes será el único, de los seis primeros, que logre sumar los tres puntos en juego este fin de semana. Números que podrían ser más de conjuntos que pelean por evitar el descenso que por candidatos al ascenso. Pero que son mejores, incluso, que los del quinto clasificado. Un Girona que solamente ha sumado tres de los 15 en disputa, tras la derrota en Málaga (2-0) este domingo.

ESTRENO MARIO SILVA-NANDINHO

En el caso del Almería, la cita en tierras burgalesas suponía el estreno de la pareja formada por Mario Silva y Nandinho como responsables del banquillo rojiblanco, una vez el pasado viernes el club decidió la destitución como entrenador de José María Gutiérrez. Con el madrileño en el banquillo, que llegó en noviembre en lugar del portugués Pedro Emanuel, el primer equipo de la UDA ha sumado 32 de 63 puntos poslbles. Es decir, prácticamente la mitad. lo que ha hecho en esta vuelta del confinamiento, con dos victorias a domicilio (Albacete y Zaragoza) y dos derrotas en casa (Las Palmas y Alcorcón). Una irregularidad que la directiva quiso cortar.

Y así parecía cuando, a los 20 segundos, Vada adelantó al Almería. El Mirandés empató, por medio de Guridi. Hasta que, en el último minuto de la primera parte, Corpas premiaba el mejor juego almeriense con el 1-2. En un primer tiempo que los visitantes podrían (y debían) haber sentenciado con hasta cuatro ocasiones que dispuso Darwin Núñez, pero que falló en todas en el remate.

EMPATE CON SABOR A DERROTA

En el segundo tiempo, el Almería no tuvo ocasiones de gol. El Mirandés, tampoco. Menos parecía que tendría cuando Antonio Sánchez fue expulsado por protestar al colegiado. Doble amarilla. Y la UDA que estaba con ventaja en el marcador y en cuanto a número de jugadores en el campo. Todo de cara. Pues no. Le entraron los nervios a los rojiblancos que mantenían el 1-2 a favor gracias a las intervenciones de Fernando en la portería. Hasta que, en la última jugada, David Costas cometió penalti, por agarrón a la salida de un córner, que el colegiado señaló. Merquelanz marcó y se acabó. Con empate que supo a derrota para los almerienses. Porque venían que se colocaban a tres puntos del Cádiz y a dos del Zaragoza, teniendo que jugar mañana los maños. Pues no. Solamente pudo recortar un punto. Todo para 'darse la razón' sobre que nadie llegará a los 75 puntos esta temporada.