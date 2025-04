UD Almería: Cuando ni la victoria deja satisfechos (2-1)

El Cartagena debía ganar para no consumar su descenso de manera matemática a Primera RFEF. No lo logró. Lucharon, eso sí, hasta el minuto final para, como mínimo, haber empatado el choque, que tampoco consiguieron. Esto provocó que pusieran el miedo en el cuerpo a unos aficionados que se las veían muy felices para haber sumado los tres puntos ante el colista, algo que hicieron, pero sufriendo hasta el final. Un sufrimiento que no estaba en sus planes, lo que se vio traslado a los silbidos con los que despidieron a los suyos, pese a que los tres puntos se quedaron en el UD Almería Stadium.

Y eso que el encuentro pudo haber acabado en goleada favorable a los de Rubi. El partido fue plácido (quizá demasiado) para una UD Almería que pudo haber dejado satisfecha a su parroquia. La que fue al estadio pese a que la lluvia fue protagonista durante todo el día, teniendo también la 'competencia' de las procesiones que se desarrollaban en la capital almeriense en la tarde-noche de este domingo. Alguno que otro pudo pensar, con el sufrimiento final, que mejor podían haber estado en otro sitio.

TERCERA VICTORIA SEGUIDA EN CASA

Pero estuvieron en el recinto rojiblanco para ver sumar a la UDA su tercera victoria seguida como local. La anterior fue contra el que era líder (Levante), en un gran partido de los rojiblancos. La tercera ha sido contra un colista que, esta noche, ya sabe que las matemáticas no le dan para nada más que pensar en acabar de la manera más digna posible en el fútbol profesional en esta etapa. Los almerienses, por su parte, siguen con sus matemáticas particulares para dejar esta categoría y que sea por el ascensor hacía la planta más noble del fútbol español.

Una opción que, según los primeros 75 minutos, hasta puede ser factible. No así según los últimos 15 minutos. Porque el Almería ha dado la sensación de irse del choque. De darle vida al que ya no la tiene. Un penalti absurdo, cometido por Lucas Robertone, puso la emoción a un encuentro que nunca, hasta ese momento, la tuvo. Que pudo ser ya de decepción total si Luna hubiera mandado su trallazo desde la frontal apenas 10 centímetros más abajo. Porque su lanzamiento se estrelló en el larguero, para poner (una vez más) el susto en el cuerpo en la afición rojiblanca.

La que expresó su descontento en el tramo final y, sobre todo, tras señalar la colegiada Huerta de Aza el camino a los vestuarios. Con algunos gestos desde la grada a los jugadores, respondidos en varios casos en sentido contrario. Lo que demostró, otra vez, que el público entiende que jugando como en la fase definitiva del choque será complicado pensar en el ascenso. Eso sí, todo en una jornada en la que han recortado puntos con Levante, Racing de Santander y Mirandés (dos a cada uno). Durmiendo en zona de playoff, aunque pendiente de lo que haga el Huesca (este lunes) en su cita como local ante el Málaga.

El próximo viernes, en Castellón. Tras seis salidas seguidas en las que únicamente han sumado un punto, momento para saber si los de Rubi consiguen sumar, por primera vez desde diciembre, dos victorias seguidas. Justo antes de recibir, en el UD Almería Stadium, a Racing de Ferrol y Eldense. Dos equipos que están en zona de descenso. Como también está el Cartagena...