Todos los trajes le caen bien al Almería

Perder el primer partido de la temporada puede marcar a un equipo. Bien para evidenciar que todavía queda mucho por mejorar y trabajar más o, por el contrario, que le entren unas dudas que pueden condenar a dicho plantel. En el Almería fue lo primero, tal y como ha quedado demostrado a lo largo de la primera vuelta de la Liga SmartBank y, además, también en la Copa del Rey que ha disputado en la tarde-noche de este jueves. Un encuentro que le ha servido para vencer, precisamente, al primer conjunto que lo derrotó en el presente curso. Un choque, el de final de agosto, que pudo dejar alguna duda entre los rojiblancos, pero que al poco fueron despejando para su bien.

En el choque actual, los de Rubi se han puesto más que nunca el 'mono de trabajo'. Era lo que tocaba si querían sacar algo positivo en el estreno de Urritxe en el fútbol profesional. Un campo con un césped bastante irregular, por decirlo de manera suave. No beneficiaba a nadie y menos al que, en teoría, busca un fútbol de más toque. El Almería lo sabía y, como dijo Rubi tras el encuentro, mostró una imagen muy "camaleónica". Tanto como que se sintió más cómodo que el propio Amorebieta. Sobre todo en la primera mitad en la que Sadiq adelantó a los suyos, tras un taconazo de Appiah y una continuación de Juanjo Nieto que, antes de la asistencia al nigeriano, ganó la línea de fondo con quiebros y amagos para deshacerse de sus marcadores.

En el comienzo del segundo tiempo todo cambió. Los locales hicieron sufrir al Almería y llegó la igualada. El remate de Orozko se le coló a un Makaridze que ya quedó señalado en el partido liguero contra los vizcaínos. Pudo llegar la zozobra en los rojiblancos y pensar que todo lo vivido en Lezama contra el Amorebieta. Pero Appiah, el mejor de la UDA, no quiso tener ningún disgusto. Así que cogió el balón por el carril zurdo, se metió en el área y, cuando todos esperaban el pase, se sacó un zurdazo que sorprendió a Saizar y a todos. Gol y pase conseguido porque, ahí también, el Almería sabe cerrar los partidos y no sufrir cuando el marcador está en contra de los rivales y presionan en busca del empate que, como en Liga, no se produjo.

SORTEO ESTE VIERNES

Tras haberse celebrado todas las eliminatorias de la segunda ronda, el Almería sabe que el rival será un conjunto de la Liga Santander, que el choque se disputará, por tanto, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y la cita será el jueves 6 de enero, dado que la UDA juega, ante el Cartagena, el lunes 3 de enero la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga SmartBank.

El rival copero será Betis, Cádiz, Celta, Elche, Espanyol, Mallorca, Osasuna, Rayo, Real Sociedad, Sevilla, Valencia o Villarreal. Seguro que no le tocará ninguno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España (Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao), porque estos conjuntos tendrán como adversarios a conjuntos de la Segunda RFEF (Mancha Real) o de la Primera RFEF (Alcoyano, Baleares, Linares, Majadahonda). Uno de estos cuatro se medirá a un conjunto de la Liga Santander de los 12 restantes. Los otros 11 se emparejarán a clubes de la Liga SmartBank, entre los que está la UDA. Cada eliminatoria será a partido único y en el campo del equipo de categoría inferior.