La Semana del Grupo Social ONCE llega al Centro Comercial Torrecárdenas

La Semana del Grupo Social ONCE visitó la provincia de Almería con una jornada muy especial en las instalaciones del Centro Comercial Torrecárdenas.

ONCE organizó una breve charla para concienciar a los empleados sobre la discapacidad visual y la motivación social de la entidad. Se presentó distintas simulaciones visuales para que los trabajadores entendieran la diversidad de discapacidades visuales. “No solamente hay ceguera total. Hay que ponerse en el pellejo de los clientes con discapacidad visual. Intentar buscar soluciones para atender sin barreras.”, comentó Charo, especialista en terapia ocupacional en ONCE.

Los trabajadores pusieron en práctica todo lo aprendido e iniciaron una actividad interactiva para empatizar con discapacidad visual. Realizaron un recorrido por las instalaciones con la ayuda de gafas de simulación, bastones o acompañantes guía, siendo los propios compañeros instruidos previamente.

El bajar escaleras mecánicas, pasear por los pasillos abarrotados de gente e ir de compras fueron los obstáculos para entender las necesidades especiales de los clientes con discapacidad. Además, comprendieron el relato de Duarte, acompañado de su perrita guía Lola: “Más de una vez, a voces, me decían que mi perro no podía entrar, y yo contestaba, soy ciego, no sordo”, comentaba entre risas, “aunque en el Centro Comercial Torrecárdenas siempre he tenido una buena experiencia”.

Además de los distintos tipos de necesidades, los empleados conocieron las diversas ayudas técnicas, como bastones o perros guía, y la importancia de empatizar con la discapacidad a la hora de ofrecer sus servicios.

El Consejero Territorial de la ONCE en Almería, Luis Muñiz Fernández, y la Directoria de la ONCE en Almería, Mª Jesús Segovia Molina concienciaron al equipo del CCT sobre la discapacidad visual: “La última encuesta del INE nos dice que hay un 24,33% de personas con baja visión y un millón de personas con problemas graves de visión. Afiliados a la ONCE son muchos menos. No todas las personas se acercan con problemas de visión”, comentaba Mª Jesús.

Por su parte, Luis Muñiz, animaba a todas las personas con diferentes problemas visuales a buscar apoyo en la ONCE: “Son muchos los servicios y profesionales que permiten que la persona, en cualquier etapa de la vida, salga adelante”. Añadía: “Transformamos esa vida con amor, cariño y dedicación gracias al Grupo Social ONCE.”, haciendo un guiño al lema de la entidad “Contigo transformamos vidas”.

La gerente del centro comercial, Nadia Fernandes, explicaba la importancia de la igualdad para el centro comercial: “Hacemos muchas cosas con la ONCE. Apoyamos la inclusión y estamos concienciados con la diversidad. Queremos que nuestros empleados sepan atender correctamente a clientes con discapacidad”.

Gracias a esta jornada tan inclusiva de la ONCE, trabajadores y curiosos, descubrieron la importancia de la inclusión y el brindar un servicio sin limitaciones a todos los clientes que visiten el Centro Comercial Torrecárdenas.