Sadiq despierta a la UD Almería y devuelve la alegría (2-0)

Desde el 11 de diciembre no ganaba la UD Almería. Desde el 11 de diciembre no marcaba Sadiq. Desde el 11 de diciembre el nigeriano no era titular en el equipo almeriense. Hasta este viernes 4 de febrero. Cuando el Almería ha recuperado la senda del triunfo. Cuando Sadiq Umar ha regresado a su idilio con el gol, además también de ser determinante al provocar dos penaltis. Cuando Sadiq ha regresado a la titularidad. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Va a ser que no.

La presencia del nigeriano, tras su participación en la Copa de África con su selección, ha regresado para devolverle al Almería la alegría que ha mostrado en la primera vuelta y que, en el mes de enero, había perdido. Su sola participación ha maniatado a un Ibiza que llegaba siendo el mejor equipo del primer mes del año, mientras que el Almería era el peor con un único punto de 15 posibles. Pero las dinámicas están para cambiarlas, como ha hecho el cuadro almeriense. Para 'despertarse', tal y como 'temía' Paco Jémez, entrenador del Ibiza, en la previa.

El despertar ha sido desde el inicio, aunque los goles no llegaran hasta la segunda parte. Porque Álex Domínguez fue el que impidió, con sus intervenciones, que los rojiblancos se adelantaran en el marcador. En el primer tiempo, evitando el tanto de Samú Costa. Aunque la avalancha le llegó en el segundo periodo. Sadiq, Ramazani, Arnau o Portillo pudieron batirle, nadie podía.

PENALTI Y GOL

Hasta que se produjo un remate, desde fuera del área, de Sergio Akieme. Lo despejó, pero no pudo atraparlo. Y el más rápido, como siempre en el área, fue Sadiq. El nigeriano se adelantó a los defensas y al propio cancerbero visitante. Lo justo para tocar el balón y ser derribado por Álex Domínguez. Penalti y el especialista (Ramazani) que no desperdició su oportunidad de lograr su sexta diana en la presente Liga SmartBank y, además, conseguir el primer tanto de la UDA como local en este 2022 en el torneo liguero. El belga engañó perfectamente y el portero del Ibiza hizo la estatua.

El Almería ya estaba por delante, algo que no había logrado desde el 11 de diciembre. No sufría, pero el marcador ante el Ibiza era corto. Los baleares habían anotado 15 dianas en apenas cuatro encuentros. Así que quedaba todavía remar mucho hasta el final. Que pudo quedar todo sentenciado con otro penalti cometido a Sadiq, que supuso la segunda amarilla a Gálvez y, por tanto, la expulsión del central. Pero la sentencia no llegó porque Ramazani, en esta ocasión, se encontró con la parada de Álex Domínguez.

Tocaba sufrir y se hizo... hasta el final. Cuando Pozo le envió el balón a Sadiq. El nigeriano, con Appiah a su derecha, encaró a Goldar, le recortó hasta en dos ocasiones y solamente vio portería. Para anotar su novena diana de la temporada, lo que no hacía desde el 11 de diciembre, para dejar los tres puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Para darle al Almería la primera victoria de este 2022. Para demostrar, por si quedaba alguna duda, que la UDA solamente se había tomado una 'siesta', que no estaba desaparecido ni había 'renunciado' al ascenso. Porque con Sadiq todo es más fácil... que se lo digan a Ramazani.