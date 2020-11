Sabadell-UD Almería (1-2): Soy Ramazani, apunta mi nombre

El Almería no pudo ganar el pasado domingo al Girona (0-0) pese a que acabó el partido con tres jugadores más. Pese a que remataron a puerta casi 30 veces. Pese a muchas cosas positivas que hizo el equipo entrenado por José Gomes. Cuatro días después, los rojiblancos han ganado en Sabadell marcando en el último minuto, después de haberse quedado con un jugador menos, por la expulsión de Peybernes (minuto 41), y de tener a un joven futbolista que ha sido el gran protagonista. Perfectamente secundado por Fernando Martínez, que detuvo un penalti a Stoichkov, cuando el encuentro iba 1-1. Eso le dio opción a los almerienses de llegar al tramo final con opciones de triunfos. Las que compró Largie Ramazani. El belga se ha presentado en sociedad y, en su primera titularidad, ha puesto su nombre ya en el escaparate.

El belga, que llegó este verano del Manchester United, estrenaba titularidad en el Almería. Él y varios de sus compañeros. Porque José Gomes puso un once inicial completamente nuevo, en relación a los que jugaron de inicio contra el Girona. No como un 'castigo' por no haber ganado. Lo hizo porque el domingo juegan en Vallecas y, sobre todo, porque el técnico portugués entiende que cuenta con una plantilla muy amplia y de calidad. Y, en Sabadell, tenían la opción de demostrarlo.

BUEN INICIO

Todo empezó muy bien para los rojiblancos. Precisamente sabiendo Largie Ramazani leer perfectamente lo trabajado. Defensa del Sabadell muy adelantada, hasta en campo del Almería, y balón en largo. Lo recibió, encaró y marcó. Pero había salido en fuera de juego por centímetros. Así que el colegiado, a instancias del VAR, anuló el tanto. Fue un primer chispazo de lo que el belga tenía preparado para la noche. Poco después, el segundo chispazo. Una jugada prácticamente calcada. Esta vez partiendo de una posición legal. Recibir el pase, encarar al portero y, antes del remate, derribado en el área. Penalti. Aketxe hizo bueno el trabajo de su compañero y puso el 0-1.

Parecía que lo más difícil estaba hecho. Que el Almería, ahora por delante en el marcador, podría encontrar más veces a Ramazani al tener más espacios. Pues no. El Sabadell se fue imponiendo poco a poco. Hasta que llegaron dos minutos que cambiaron todo. En el 39 marcó Stoichkov, viendo Peybernes una amarilla por protestar. En el 41, falta de Peybernes en el centro del campo y nueva amarilla. Expulsado el francés, el Almería veía que todo se ponía en su contra.

SEGUNDA PARTE

José Gomes movió el banquillo. Puso en el campo a Jorge Cuenca e Iván Balliu. Dejó fuera a Robertone y Centelles. Lo fácil, quizás, hubiera sido quitar al más joven. Pero Ramazani siguió en el campo. Siendo el mejor a nivel ofensivo de los suyos. Detrás, en pleno acoso del Sabadell, el que lo mantuvo todo fue Fernando. Porque el colegiado pitó el segundo penalti de la noche. Unas manos muy claras de Iván Balliu, al intentar taponar un remate, fueron señaladas para mardar a los once metros a Stoichkov. El gaditano buscaba su cuarto gol en tres partidos. No pudo lograrlo. Fernando lo atajó como hace siempre su trabajo, con sobriedad y dando la sensación de facilidad lo que había sido un paradón.

Este hecho espoleó a los rojiblancos y acorbardó al Sabadell. En lo primero, Sadiq y Lazo ya estaban en el terreno de juego. Gomes había quitado a todos los atacantes que empezaron el partido, salvo a Ramazani. Esperaba la última del belga que seguía sacando amarillas entre unos zagueros que no pudieron pararlo en ningún momento.

Como tampoco pudieron hacerlo en el minuto final. Un robo en campo contrario de Samú Costa (que salió en el tramo de la 'basura'), un pase a Sadiq y el nigeriano, demostrando que es mucho más que un '9', le sirvió en bandeja el regalo perfecto para que el joven Ramazani se quitara la espina del inicio. En esta ocasión, controló, puso el cuerpo para que el defensa no lo pudiera parar y, cuando Mackay intentaba salir, le cruzaba el balón para marcar su primer gol en el fútbol profesional español. Para poner su nombre y para que todos lo vayan apuntando. Porque Largie Ramazani ya ha llegado.