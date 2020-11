Rayo-UD Almería (0-1): Cuenca acerca el horizonte

20 segundos. Solamente 20 segundos menos en los dos últimos partidos. Y estaríamos hablando de que el Almería habría cubierto esta semana sinderrotas, pero sin victorias. Las que han llegado, tanto en Sabadell (jueves) como Vallecas (hoy) cuando el tiempo añadido en ambos partidos ya estaba llegando a su fin. En los dos partidos, con moneda al final de cara para los de José Gomes. Es decir, habiendo sumado cuatro puntos más que sin ese mínimo tiempo referido. Mínimo y de vital importancia. Para subir puestos en la clasificación de la Liga SmartBank. Para aumentar de manera considerable la autoconfianza del vestuario de la UDA. Para, sobre todo, ver mucho más cerca el horizonte marcado al inicio de la presente campaña.

JORGE CUENCA

Porque el gol de Jorge Cuenca, ante el Rayo Vallecano, ha metido al Almería en puestos de playoff de ascenso. Pasando, en apenas cuatro días, del puesto 14 al 5. Una escalada propiciada tras sumar la sexta jornada sin perder. Teniendo, todavía, un partido menos que los equipos que están por encima suyo. Teniendo la cita contra el Real Zaragoza (Estadio de los Juegos Mediterráneos) como único encuentro sin haber disputado (jornada 2). De ganarlo, los rojiblancos estarían, en esta jornada, como tercer clasificado. Es lo único 'virtual' que les queda.

La realidad es que los almerienses salieron en Vallecas a por el partido. Ante un equipo, el de Andoni Iraola, que había ganado los cuatro partidos jugados como local. Que salió, a su vez, presionando muy arriba. Ambos colocaron equipos con mentalidad ofensiva y con las líneas adelantadas. Tras un inicio de tanteo, pronto el Almería se hizo con el dominio del partido. Tanto en posesión como en otras facetas. Hasta que llegó la expulsión del local Advíncula. El peruano, en un balón dividido, entró duro a Umar Sadiq. El colegiado, que estaba muy cerca, no lo dudó. Roja directa y el Rayo con uno menos. O el Almería con uno más. Que es lo mismo, pero para la UDA verse con superioridad no está siendo lo mejor.

No lo fue contra el Girona, al que no pudo ganar con tres jugadores menos los catalanes. Sí se pudo imponer al Sabadell, con los almerienses con uno menos durante 50 minutos. Así que faltaba por ver si cambiaría la dinámica. Pues no. Las imprecisiones y el querer hacerlo todo lo más rápido posible, por parte de los de Gomes, facilitaron el trabaho de un Rayo que ya se puso en modo defensivo.

EXPULSIÓN DE SADIQ

Era un querer y no poder por parte del Almería. La entrada de Petrovic le había dado más sensación de criterio en el centro del campo. Faltaba todavía mucho. Porque no había excesivas ideas. Todos querían lograr el gol y faltaba la tranquilidad en el tramo final. Hasta que Umar Sadiq vio la segunda amarilla. En una acción que el nigeriano decía e insistía en que no había tocado al defensor vallecano. Al no ser roja directa, el VAR no intervino. Con 10 cada uno, más espacios. Y el Almería que, como si fuese al inicio del choque con 11 contra 11, volvió a ser el dominador del partido.

En los últimos minutos los dos equipos vieron que podían ganar. El Rayo para seguir impoluto en casa, mientras que el Almería para acabar su semana fantástica. Y fue lo segundo. En el último minuto. Tras una acción local que desbarató Petrovic. En la continuación, zafarrancho de combate de la UDA. En una larga jugada, para encontrar Morlanes la subida, la enésima, de Iván Balliu. Control, línea de fondo en el área pequeña, levantar la cabeza y ver a Ramazani. El joven belga, que fue el héroe en Sabadell, estuvo a centímetros de serlo también en Vallecas. Su remate lo desvió a córner Velázquez. El tiempo decía que restaban ya menos de 20 segundos para cumplirse los cuatro minutos de añadido. Así que era centrar y se acababa todo. Tiempo más que suficiente para que Lazo pusiera en centro y Jorge Cuenca superara a Comesaña. Y contactó su cabeza para acercar el horizonte. Para lograr la primera victoria de la UDA en su historia en la barriada madrileña... y muchas cosas más.