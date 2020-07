El Puerto de Almería se pone a punto para una posible activación de la OPE

La Autoridad Portuaria de Almería ha destinado este año casi 230.000 euros a obras de mejora, mantenimiento y conservación para la puesta a punto de los servicios y las instalaciones portuarias. Estas inversiones, que se realizan habitualmente todos los años de cara a la Operación Paso del Estrecho (OPE), se han acometido también este año, “con el objetivo de que el Puerto esté preparado y en disposición de acoger el importante trasiego de pasajeros, en el caso de que se lleve a cabo la OPE 2020”, ha manifestado en una nota el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, quien ha precisado que “hoy por hoy, no tenemos información oficial sobre la realización o no de la OPE, y en última instancia dependerá de que el Gobierno marroquí abra o no sus fronteras, Gobierno que por lo que se ha conocido, sólo autorizará servicios de ferris desde puerto francés de Sète, y desde el italiano de Génova”.

Según ha asegurado Jesús Caicedo, “en la Autoridad Portuaria llevamos trabajando desde hace meses para el caso hipotético de que haya OPE, y por eso tenemos prácticamente dispuestos los servicios e instalaciones, a falta sólo de conocer las directrices oficiales del Gobierno español, porque hasta el momento lo único que sabemos es lo que dicen los medios de comunicación. En cualquier caso, estamos preparados para acoger desde mañana mismo el tránsito de pasajeros hacia los puertos del norte de África”.

PREPARATIVOS

La APA inició hace varias semanas los trabajos de mantenimiento, así como de mejora de la iluminación y la climatización de la Estación Marítima, donde también se han instalado nuevos paneles indicativos de embarque con el fin de facilitar la atención a los pasajeros sobre las rampas de embarque. Asimismo, en la terminal de pasajeros, se han instalado dos nuevas pantallas de televisor y se ha remodelado el punto de información. Destaca, asimismo, la adquisición de un nuevo software que actualiza automáticamente la información que se muestra sobre los buques, recogiendo los datos del ‘Integra’, la aplicación de gestión de la APA.

Además de estas inversiones, el Puerto ha destinado partidas para la rehabilitación de cinco aseos modulares en la zona de pre-embarque, la reparación de la cubierta de pasarelas, así como otras obras de mantenimiento en las zonas de estancia y de paso de pasajeros. Entre otras mejoras, se han adquirido nuevos bancos para la zona de espera, así como la ampliación del número de puntos de toma de corriente eléctrica, para facilitar la recarga de móviles a los usuarios de la Estación Marítima. También se ha ampliado la plataforma de embarque en las rampas 2 y 3, para que el acceso sea más cómodo y seguro.

Fuera de la terminal de pasajeros, se han adquirido nuevas vallas para la separación de los carriles en la zona de embarque de vehículos en el recinto internacional, con lo que se mejora la ordenación del tráfico y se evita la mezcla de flujos de coches con destinos diferentes. También se han instalado 8 proyectores led en el entorno de la Estación Marítima para iluminar los accesos al edificio por las caras este y oeste, y se han realizado obras en los muelles de varias rampas, con la instalación de tomas de agua y contraincendios, que permitirán el suministro de gas natural licuado a ferris.

PASO ÁGIL Y SEGURO

En la inversión de 230.000 euros para obras de mantenimiento y mejora de servicios e infraestructuras no se incluye el presupuesto destinado para el dispositivo humano, que se amplía cada año con motivo de la OPE, y cuya partida económica está a la espera de concretarse, en función de que Marruecos abra o no sus fronteras con España. El pasado verano fueron contratadas 22 personas para reforzar el servicio de Policía Portuaria, así como los puestos de operador de medios mecánicos, información y servicios auxiliares.

“Con estas inversiones en servicios e infraestructuras y con el incremento de los medios humanos, lo que pretendemos es mejorar la atención a los pasajeros, y que su paso por el Puerto de Almería sea ágil, confortable y seguro”, asegura el presidente de la APA.

En la OPE del pasado año, por el Puerto de Almería pasaron más de 580.000 pasajeros (un 4,2% más que en 2018), y más de 131.000 vehículos en régimen de pasaje (un incremento del 6,89%), cifras que lo consolidaron como el segundo puerto español con mayor trasiego con el norte de África.