Paco Venegas (Alborán Golf): "Todos los jugadores saben que el torneo COPE Almería es de máxima calidad"

COPE Almería, en su decidida apuesta por el deporte, organiza este próximo sábado su segundo torneo en Alborán Golf. Un evento que congregará a más de 100 participantes en la instalación de la capital almeriense. Y que podría haber tenido una mucha mayor presencia de jugadores inscritos. Al menos, así lo dicen los datos. Porque en poco más de media hora se agotaron todas las opciones de inscripción. "Se nota que los jugadores estaban con el móvil o el ordenador preparados para inscribirse". Así se expresa Paco Venegas, el director del campo que servirá de escenario para una competición que comenzará a las 9.00 horas.

Venegas, en una entrevista a Deportes COPE Almería, admite que no le sorprende que tardara tan poco tiempo en cerrarse la inscripción. Principalmente por dos motivos. El primero, deportivo. "Hay muchas ganas de poder jugar un torneo". El segundo, organizativo. "Los jugadores saben que el torneo de COPE Almería es de máxima calidad". Porque, además del que se desarrollará en Alborán Golf, con una primera edición el pasado año, la emisora almeriense organiza el más veterano en La Envía con más de 20 ediciones.

La calidad que también ponen los distintos patrocinadores del torneo. Los que entregarán regalos a los participantes. Además de las distintas clasificaciones propias de la competición, al final se darán esos presentes de un valor económico, en la mayoría de los casos, bastante alto. Por lo que, por muy mal que haya sido el día de juego, al final se puede 'compensar' bastante bien.

SEGURIDAD

Y el torneo mostrará también la seguridad sanitaria del golf con un 'aliciente' para todos los participantes. Que no es otro, gracias a la colaboración del Hospital HLA Mediterráneo, de un test de antígenos que se realizará en la tarde del viernes, en el mismo club, a los jugadores. Paco Venegas explica que no se hace el mismo sábado por el horario del inicio del torneo. "Se comienza en todos los hoyos a las 9 de la mañana. Por lo que no daría tiempo hacer más de 100 test y comenzar tan temprano. Por eso se hacen el viernes por la tarde". Un aspecto que los jugadores están valorando de forma muy favorable.

En un deporte que es "de lo más seguro que hay.". Porque "como mucho hay cuatro jugadores en el mismo partido, con 25 metros de distancia entre cada uno. Mientras que el otro hoyo está a 200 metros". Esto ha hecho que "se haya incrementado el número de licencias en Andalucía de jugadores locales. También ha ocurrido en Almería. Es un deporte muy seguro y más en estos tiempos de pandemia", ha señalado Venegas.