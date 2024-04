Níjar reclama el tren del Puerto Seco

«Me dirijo a usted porque, como alcalde de Níjar, me veo en la obligación de reivindicar, ante las administraciones competentes, la imperiosa necesidad de avanzar y agilizar las obras del denominado Puerto Seco de Níjar». Así comienza la carta que el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha remitido este viernes a los titulares de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, al ministro de Transportes del Gobierno de España, y al presidente de Adif-Alta Velocidad, reclamando agilizar los trámites pertinentes para que den comienzo «cuanto antes» las obras del Puerto Seco.

Tal y como expone en la misiva, Garrido recalca que esta área logística es «una infraestructura vital para el desarrollo económico, presente y futuro, no sólo de mi municipio, sino de toda la provincia de Almería», por lo que urge las administraciones competentes a que «este proyecto pueda desarrollarse de forma paralela a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que, según las previsiones del Gobierno de España, estará operativo supuestamente en 2026».

«Necesitamos que los tramos de la línea de Alta Velocidad cumplan los plazos previstos y que, a la par que se desarrollan estas obras, todas las instituciones implicadas ejecuten su responsabilidad correspondiente para que el Puerto Seco sea una realidad a la mayor brevedad posible. Asimismo, es vital que se autorice y ejecute cuanto antes el enlace ferroviario al Puerto Seco», apunta el alcalde de Níjar.

La carta remitida por José Francisco Garrido a Rocío Ruiz —consejera de Fomento—, a Óscar Puente —ministro de Transportes—, y a Ángel Contreras —presidente de Adif— finaliza reclamando que realicen «las gestiones pertinentes para que esa área logística no se demore más; para que Níjar y la provincia de Almería no se queden atrás por perder el tren del Puerto Seco, que sin duda alguna contribuirá a la generación de empleo y riqueza, y al desarrollo económico y social de nuestra tierra».