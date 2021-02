Multan a un grupo de negacionistas en el Paseo Marítimo de Almería, donde un hombre escupía a los viandantes

Pese a estar en plena tercera ola y con restricciones para evitar más contagios por coronavirus debido a la alta incidencia que presenta la ciudad de Almería (el viernes logró bajar de 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes), algunos ciudadanos siguen haciendo caso omiso a las medidas anticovid decretadas por las autoridades sanitarias.

31 PERSONAS CELEBRAN UN CUMPLEAÑOS EN EL QUEMADERO

La Policía Local de Almería tuvo que disolver en la tarde del sábado una fiesta de cumpleaños en el patio de una comunidad de vecinos de la calle Genoveses, en el barrio de El Quemadero, donde 31 personas se encontraban realizando una barbacoa con música a todo volumen, por lo que fueron denunciadas por no cumplir las medidas de seguridad anticovid.

En total, los agentes levantaron hasta 68 actas de denuncia entre los asistentes por no llevar mascarilla, superar el grupo las cuatro personas permitidas e incluso, en algún caso, por no respetar el cierre perimetral al provenir de municipios limítrofes.

Estas propuestas de sanción son una parte de las 181 que la Policía Local ha interpuesto durante la semana del 8 al 14 de marzo frente a las 85 de la semana anterior por no respetar las medidas decretadas por Gobierno y Junta de Andalucía para contener y evitar la propagación del COVID-19.

El mayor número de denuncias en esta última semana ha sido por no llevar mascarillas, 76 frente a las 16 anteriores, y por no respetar el toque de queda, 53 frente a las 39 de la semana precedente. Además, se ha denunciado a 31 personas por no respetar el cierre perimetral frente a las 21 anteriores, mismo número este último que el de las denuncias interpuestas por superar el máximo permitido de personas reunidas.

ESCUPE Y TOSE A LOS VIANDANTES EN EL PASEO MARÍTIMO

Otras actuaciones policiales relacionadas con el COVID-19 tuvieron lugar en la mañana del sábado en el Paseo Marítimo de la capital. A las 11.00 horas fue detenido como presunto autor de un delito de desobediencia grave un joven, identificado por las iniciales D.M., de 26 años y natural de Guinea, que se encontraba sin mascarilla, tosiendo y escupiendo a los transeúntes, negándose a deponer su actitud.

CONCENTRACIÓN DE NEGACIONISTAS

Poco después, a las 12.30, a la altura de El Palmeral de El Zapillo, fueron formuladas siete denuncias contra cinco negacionistas del coronavirus que portaban carteles informativos y no llevaban mascarillas.

Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta tercera ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.