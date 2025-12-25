Miles de Playmobil toman el centro de Almería en una gran exposición solidaria

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha animado a los almerienses y visitantes a acudir a la gran exposición de Playmobil de la Asociación de Niños con Cáncer Argar. La iniciativa, que cumple su undécima edición, se encuentra en el Paseo de Almería, número 57, y estará abierta hasta el próximo 5 de enero.

La muestra ofrece, por un donativo de 2 euros, ocho escenarios distintos (dioramas) con temáticas que van desde los dinosaurios y el circo hasta la Edad Media. Este año cuenta con más de 50.000 piezas distintas a las de ediciones anteriores. Además, se puede participar en el sorteo de un lote de Playmobil valorado en más de 300 euros por un euro adicional y adquirir calendarios solidarios.

Una causa contra el cáncer infantil

La alcaldesa ha destacado que esta actividad "ya se ha convertido en una tradición" y ha recordado que la recaudación se destina íntegramente a Argar, "una asociación que está al lado de los niños y sus familias en unos momentos verdaderamente complicados". Vázquez ha subrayado que el cáncer infantil "es una realidad en nuestra ciudad y en nuestra sociedad".

Visitando esta exposición ayudamos a que esta asociación pueda continuar dando apoyo a las decenas de familias que cada año se encuentran con esta dura realidad" María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería

Vázquez, que ha recorrido la muestra junto a la presidenta de Argar, Rosa Onieva, y otros concejales, ha recordado que el Ayuntamiento de Almería donó este 2025 el dinero recaudado de los abanicos de Feria, que superó los 27.000 euros, para la creación de la nueva sede de la asociación, que actualmente atiende a 600 familias.

Dioramas inéditos y un gran trabajo detrás

La presidenta de Argar ha puesto en valor los ocho dioramas completamente inéditos de este año y ha destacado el intenso trabajo que hay detrás, con montajes que se preparan desde julio. Ha calificado la exposición como "singular, muy esperada y visitada cada año por almerienses y visitantes".

Onieva ha animado a la ciudadanía a no perderse la exposición por su calidad y, sobre todo, por su dimensión solidaria. "Con su visita están ayudando a las familias de niños con cáncer a que sus momentos sean más fáciles, ofreciéndoles apoyo y acompañamiento", ha señalado la presidenta.

El horario de visita es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero abrirá solo en horario de mañana, mientras que los días 19 y 25 de diciembre y el 1 de enero lo hará solo en horario de tarde.