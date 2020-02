Michel Fourniret, el 'Ogro de las Ardenas'

La sección 'Psicópatas' de Diego Martínez trata hoy en 'Herrera en COPE' el caso de Michel Fourniret quien confesó haber secuestrado, violado y asesinado a varias niñas y adolescentes entre los años 1987 y 2003. No obstante llegó a sospecharse que su carrera criminal no paró ahí y pudo haber matado a más niñas. Fourniret no actuaba solo ya que, en cada uno de los secuestros, era ayudado por su pareja, Monique Olivier. Las causas que llevaron al Ogro de Ardenas a matar fue cuando descubrió que su primera mujer no era virgen.

Michel se había casado dos veces y era padre de cuatro hijos. En 1984 fue condenado por agresiones sexuales. En prisión se relaciona con Monique Olivier. Fourniret llega a publicar un anuncio por palabras en un semanario católico donde solicitaba: "Prisionero desearía mantener correspondencia con persona de cualquier edad para olvidar soledad". Y Monique Olivier no tardó en responder. Esta relación por carta pasa a más, cuando se conocen personalmente en un juicio.

Isabelle Laville, era una adolescente francesa de 17 años. Desapareció en Auxerre en diciembre de 1987 cuando iba a su casa. El método usual de la pareja consistía en parar a una chica para preguntarle una dirección, y convencerla para que subiera a su coche. La presencia de Monique servía para evitar que la víctima pudiera recelar. Sus restos fueron localizados en el fondo de un pozo al norte de Auxerre 19 años después. Fabienne Leroy, una joven de 20 años desapareció en 1988 en Mourmelon y su cuerpo fue hallado en un bosque cercano.

Elisabeth Brichet, era una niña belga de 12 años. Desapareció de Namur en 1989 después de jugar con una amiga. Fourniret confesó el lugar donde estaba el cuerpo de la niña en su finca en Francia. Más curioso fue el asesinato de Farida Hellegouarch, novia de uno de los miembros de una organización dedicada a robar bancos. Fourniret la mató en 1990 para entrar en el grupo criminal. Compró un castillo en Francia con el dinero de esa organización.

Finalmente, una de las víctimas se defiende. Tiene solo 13 años cuando en 2003 Fourniret la rapta, cerca de la localidad belga de Namur, consigue deshacer los nudos con los que ha sido atada, escapa y proporciona a la policía la matrícula de la furgoneta en la que la llevaban para matarla. Al principio, solo se le acusa de este intento de secuestro. Pero finalmente, Monique se rompe y lo cuenta todo a la policía belga. Según ella, son 11 los asesinatos. Él solo reconoce ocho.

En 2008, Michel Fourniret no se inmutó cuando escuchó la sentencia que lo condenaba a cadena perpetua. Se le condenó por el secuestro, violación y asesinato de ocho adolescentes entre 1987 y el 2001. Su esposa y cómplice, Monique Olivier, fue condenada a 28 años de cárcel.