El Mesías de Haendel resuena en Almería con la Orquesta Ciudad de Almería

El Auditorio Municipal Maestro Padilla acoge este domingo, 21 de diciembre, una de las obras maestras de la música clásica. La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) interpreta 'El Mesías' de Haendel a las 12:30 horas, en un concierto que se enmarca dentro de la programación especial de Navidad coordinada por el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Un elenco de grandes voces

Al frente de la Orquesta Ciudad de Almería estará su director titular, Michael Thomas. El concierto contará además con la participación de destacados solistas como la soprano Inés Ballesteros, la mezzosoprano Alicia Naranjo, el tenor Pepe Hannan y el barítono Pablo Gálvez. A ellos se suma el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la dirección de Héctor Eliel Márquez.

Las entradas para esta matinal, descrita como creativa y repleta de emociones, tienen un precio único de seis euros y el ritmo de venta está siendo muy alto. Pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Apolo y en la web almeriaculturaentradas.es. La OCAL también se prepara para su tradicional concierto de Año Nuevo, programado para el 1 de enero.

La cumbre del barroco

'El Mesías' de Georg Friedrich Haendel es una de las composiciones más emblemáticas de la historia, estrenada en Dublín en 1742. Compuesto en solo 24 días, este oratorio representa uno de los mayores logros del barroco europeo y propone una profunda reflexión musical sobre la figura de Cristo a través de sus tres partes: la profecía y el nacimiento, la pasión y resurrección, y la redención final.