Más del 60% de los voluntarios de Cruz Roja Almería son mujeres

En la provincia de Almería Cruz Roja cuenta con 3.000 voluntarios de los que el 60,5% son mujeres y el 39,5% son hombres. Gracias a este voluntariado, el año de la pandemia se pudo atender desde la institución a más de 110.000 personas en dificultad social. Recordar que en pleno confinamiento el voluntariado de Cruz Roja, considerado personal esencial, pudo llegar a todos los rincones de la provincia atendiendo a quienes más necesitaban ayuda como personas sin hogar, mayores, personas que viven en asentamientos o infancia.

Desde Cruz Roja se apunta que el voluntariado es su base fundamental y permite que se desarrollen miles de proyectos que cada día dan respuesta a las necesidades a millones de personas en todo el territorio. Sólo en el plan Cruz Roja RESPONDE, nacido de la necesidad de resolver los problemas sociales derivados de la crisis de la COVID-19, más de 75.000 personas voluntarias han dado ya respuesta a más de 5.300.000 de personas, más del 62% mujeres, en más de 23 millones de atenciones diferentes. Son solo una parte del músculo de Cruz Roja, formado por más de 250.000 personas voluntarias en la actualidad.

VOLUNTARIOS

Ángel Pérez, voluntario de Cruz Roja Juventud en El Ejido: “Siento que dedico mi tiempo a algo concreto que merece la pena”.

“Soy voluntario desde 2016 en Cruz Roja Juventud. Esta primera experiencia me motivó mucho pero hasta que no das el paso, no conoces la realidad. Tenía 17 años e intentaba ayudar en lo que podía. Durante el Bachillerato hice voluntariado en Promoción del Éxito Escolar, ayudando a los niños y niñas en sus tareas del cole, Infancia Hospitalizada y en verano. Sientes que dedicar tu tiempo a algo concreto merece la pena. Gracias al voluntariado en Promoción del Éxito Escolar descubrí mi vocación profesional y ahora preparo el máster fin de carrera para ser profesor. Estoy en Granada, donde también colaboro con la institución, pero siempre que puedo hago actividad en El Ejido. Seguiré vinculado a Cruz Roja. Formo parte del consejo local de Cruz Roja Juventud en El Ejido como responsable de juventud”.

Ángelita López, voluntaria de Cruz Roja en Mojácar: “Tengo 73 años y fuerzas para seguir ayudando”. “En la pandemia no he dejado ni un momento de colaborar con Cruz Roja y eso me ayudó a no hundirme. En el confinamiento hacía llamadas a las personas mayores. Ahora, con la actividad presencial, vuelvo a participar en todo. Me gusta ayudar en el ropero, a los mayores y también en pateras. A pesar de vivir en Mojácar merece la pena hacer 200 kilómetros para atender a las personas que llegan en pateras. No me canso porque cuando me voy a mi casa lo hago con una gran satisfacción y aunque tengo 73 años tengo fuerzas para seguir ayudando a las persona que nos necesitan”.