Manola Baraza recibe el Escudo de Oro de la Provincia de Almería

El Patio de Luces de la Diputación de Almería se ha vuelto a vestir de gala para vivir un importante y emocionante acto, la entrega del Escudo de Oro de la Provincia a Manola Baraza Muñoz como reconocimiento a su trayectoria profesional que ha contribuido al crecimiento y progreso de la provincia de Almería, de forma especial desde los ámbitos de la gastronomía y el turismo.

La cofundadora de Terraza Carmona en Vera, junto a su marido Antonio Carmona (1940-2013), ha recibido emocionada este reconocimiento en un Patio de Luces que se ha llenado para este acontecimiento con diferentes autoridades y numerosas personalidades de la sociedad almeriense en general, y del sector de la empresa y la hostelería en particular.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha dado la bienvenida al público y ha dirigido unas palabras muy cariñosas a la homenajeada: “Tengo el honor de hacerte entrega del Escudo de Oro de la Provincia, una distinción que reconoce tu esfuerzo, trabajo y talento durante toda tu trayectoria profesional. Y es que tu vida debe servir como fuente de inspiración a todos los almerienses. Eres un referente como madre entregada que ha sabido sacar adelante a una familia maravillosa, al tiempo que desarrollar en plenitud tu vida empresarial”.

En este sentido, García ha recordado que “con Antonio formaste un equipo irrepetible, una perfecta conjugación que logró la excelencia con vuestros hijos: Ginés, José, Antonio, Beatriz, Manola, Javier y Alejandro. Junto a tu marido, os reinventasteis a principios de los 80 para transformar la Terraza de Cine de Verano en un restaurante con hotel. Fue el inicio del que hoy es uno de los establecimientos gastronómicos más valorados dentro y fuera de Almería, sinónimo de máxima calidad asociada al destino ‘Costa de Almería’ y a Vera”.

Por último, el presidente ha relatado simpáticas anécdotas protagonizadas por Manola y ha puesto de relieve los valores que ha desarrollado a largo de toda su carrera y se ha despedido al afirmar que “me emociono al mirarte a los ojos porque, aparte de ver a una persona fascinante, de alguna manera, en tu mirada, se refleja la estela de todas las personas que se sacrifican por los demás y nos quieren. Por eso este homenaje también lo podemos entender como una muestra de amor a todas las madres, a esas mujeres que, como Manola, nos convierten en mejores personas cada día”.

La protagonista de la noche ha vivido con intensidad este día lleno de sorpresas, sentimientos y recuerdos. Manola Baraza ha comenzado su intervención dando las gracias “por vuestras bonitas palabras, pero sobre todo gracias por el cariño con el que lo habéis dicho. Quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas al cielo, porque allí tengo dos trozos de mi corazón”.

Después, Baraza recordó sus años de infancia en Vera y el momento en el que conocí a su marido, Antonio: “me casé muy joven con un gran hombre. Yo no sabía cocinar, con su madre aprendí y, con Antonio, lo aprendí todo. La vida no nos ha regalado nada y él lo sabía. Fue luchador incansable, emprendedor, valiente… De un barecillo dentro de nuestro cine de verano hizo todo lo que ahora veis que es Terraza Carmona. Y así se lo reconocieron todos los veratenses nombrándole hijo predilecto, pero sobre todo fue muy buena persona”.

Por último, Manola Baraza ha vuelto a agradecer a todas las personas que le han acompañado esta noche, al alcalde de Vera y la Corporación Municipal, al presidente de la Diputación y la Corporación Provincial y “a todos los que habéis creído que era merecedora de este reconocimiento. Ha concluido al reconocer que “este escudo lo voy a llevar en mi pecho y en mi corazón con muchísimo orgullo, felicidad y cariño”.

En representación de toda la familia ha intervenido el hijo primogénito de Manola Baraza, Ginés Carmona que, en primer lugar, ha dado las gracias a la Diputación y a todas las autoridades y público presente por este acto de reconocimiento y por acompañarles en este día tan significativo para su familia. De este modo, Ginés Carmona ha asegurado que “ustedes han visto y valorado sus méritos y han llegado a la conclusión de que es una mujer veratense que ha paseado Almería por todo el mundo y que, desde su parcela gastronómica, ha intentado que el nombre de Almería esté en los más alto”.

Para finalizar, Ginés Carmona ha recordado una reciente entrevista que le realizaban a su madre “en la que decía que en nuestra familia todos vamos de la mano, y qué razón tiene, ella sin nosotros sus hijos y los que nos ayudan desde arriba, no es nada, pero nosotros menos sin ella. Por esto, señor presidente, en esta ocasión usted ha entregado cuatro escudos en uno: uno a Manola Baraza, otro a Antonio Carmona, un escudo a sus hijos y otro a los veratenses que, con sus muestras de cariño, nos apoyan día a día”.

El alcalde de Vera, Alfonso García, también ha dedicado unas palabras a la homenajeada: “has cruzado los límites de nuestro pueblo y te has ganado el cariño y el respeto de toda la provincia. Este es un momento de celebración no solo para ti, sino para todos los que hemos tenido la suerte de conocerte y aprender de ti. Enhorabuena, Manola, por este reconocimiento a toda una vida de trabajo, de pasión y de entrega. Gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Hoy, te rendimos homenaje con profunda gratitud y admiración. Sabes que te queremos”.

El acto finalizó con una foto de familia que inmortalizó la entrega del Escudo de Oro de la provincia a Manola Baraza. Además, a lo largo del acto se emitieron dos vídeos que emocionaron a la protagonista de la noche. En uno de ellos intervinieron sus hijos recordando anécdotas y, sobre todo, los valores y enseñanzas que han aprendido de su madre en todo este tiempo y, en el segundo vídeo, las amigas más íntimas de Manola le felicitaban por haber recibido esta distinción.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Manola Baraza nació en 1945 y a los 19 años contrajo matrimonio con Antonio Carmona con quien tuvo siete hijos. Terraza Carmona inició su andadura en 1947 como terraza de cine de verano, celebración de verbenas y otros eventos al aire libre. En 1980 el matrimonio refundó Terraza Carmona como un hotel restaurante y un proyecto empresarial que ha dejado huella en la provincia. Desde hace más de cuarenta años Manola Baraza se encuentra al frente de este establecimiento que en la actualidad regentan sus hijos manteniendo la esencia del negocio familiar de toda la vida.