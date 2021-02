Los comerciantes alertan sobre el aumento de ventas online: "Sin tiendas físicas tendremos ciudades muertas"

La ciudad de Almería lleva diez días con los bares y comercios cerrados. Los comerciantes califican de “injustificada” la clausura obligada a los establecimientos. Desde Almería Centro consideran que se está “atacando a los pequeños negocios” a pie de calle y al aire libre, que cumplen estrictamente con las medidas de limitación de aforo y cuyos propietarios hacen un enorme esfuerzo por mantener los locales desinfectados.

En Mediodía COPE Almería, la gerente de Almería Centro, Carmen Sánchez ha señalado que “el sector está siendo castigado injustamente” y que hay que diferenciar entre grandes áreas comerciales y el pequeño comercio. “No puede ser que todos vayamos en el mismo saco”, asegura en referencia a la medida decretada por la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia y que establece el cierre de la actividad no esencial cuando una localidad supera la tasa de incidencia de 1.000 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

RECLAMAN AYUDAS DIRECTAS

Sánchez avisa de que “las tiendas no pueden aguantar más días cerradas”. A los autónomos les les está haciendo cuesta arriba, no cabe duda. “Va a ser despidos, no queda otra”, comenta, ya que los empresarios están asfixiados al tener que pagar a proveedores, arrendadores, abonar los seguros sociales... etc. Todo ello sin ayudas directas. “Las que nos dan son insuficientes”, se queja.

La portavoz de los comerciantes del centro de la ciudad de Almería es rotunda durante la entrevista en COPE: “No es justo”.

Así mismo, añade que “no está comprobado que el que cierren el pequeño comercio haga que baje la tasa de contagio”.

Los comerciantes pudieron remontar un poco las ventas durante la Navidad pero con las rebajas “nos han matado”, dice Sánchez quien augura una campaña de San Valentín “catastrófica”.

Los pequeños empresarios de tiendas de calzado, ropa, bisutería, muebles o decoración se sienten “ciudadanos de segunda”.

Además, no comprenden qué criterios siguen las autoridades sanitarias para “decidir que unos pueden abrir y otros no”.

CENTROS COMERCIALES Y VENTAS ONLINE

Sánchez explica que en los comercios “como mucho entran dos o tres personas, los clientes esperan a pie de calle”, con puertas abiertas para ventilar constantemente, algo que “en una gran superficie no es posible llevar a cabo”, manifiesta.

Igualmente deja claro que las grandes superficies les están haciendo la competencia a las tiendas tradicionales y al pequeño comercio. “Las grandes superficies venden productos que no podemos vender nosotros porque han decidido cerrar nuestros negocios”, lamenta.

Y sí, reconoce que “la cosa está muy mal. Hay gente que ha pedido préstamos personales para poder subsistir”.

En Mediodía COPE, la gerente de Almería Centro ha afirmado que ya no saben qué idear para vender. Los comerciantes “ya se han adecuado a la venta online, han hecho inversiones para poner en funcionamiento páginas web, pero no podemos competir con los grandes”.

A su parecer, “parece que lo que quieren es que el pequeño comercio deje de existir”.

Preguntada sobre si El Corte Inglés en La Salle hubiera revitalizado el centro, su respuesta es afirmativa, y más ahora que “se están yendo firmas importantes del centro de la ciudad de Almería”.

Para frenar esa fuga de empresas, no saben qué hacer aunque indica que “bajar el precio de los alquileres” ayudaría bastante.

Aún así, señala que “la tendencia es que las grandes firmas desaparezcan del centro de las ciudades”. En la actualidad, apuestan por la venta online en vez de tener tiendas físicas.“Una filosofía errónea”, desde su punto de vista porque “van a dejar ciudades muertas, ciudades fantasma”.