Liderato en juego con Eguaras y tras la 'alegría' de Túnez

Después de un mes de enero en el que las cosas no le han salido nada bien al Almería, eliminado de Copa y con dos derrotas y un empate en Liga, los rojiblancos se juegan el liderato esta noche (21.00 horas) ante el Eibar. Tras 11 jornadas en las que el equipo de Rubi ha dominado con paso muy firme la Liga SmartBank, ahora se encuentran en un escenario 'distinto' al que venían teniendo desde el mes de octubre. Porque nadie había estado tan cerca en la tabla y, además, con opciones de arrebatarle el primer puesto.

Aunque, quién sabe, las noticias negativas trajeron en la noche del domingo, quizás, la primera favorable para sus intereses desde que comenzó este 2022 que está siendo, hasta ahora, bastante desfavorable. Y llegó desde Camerún. Allí se está disputando la Copa de África y daba la sensación que con Nigeria como la gran favorita para llevarse el título o, como poco, llegar hasta las rondas finales. Agua. Este domingo Túnez eliminó al combinado en el que está (o ha estado) Sadiq Umar. Así que el delantero de referencia de la UDA ya está emprendiendo el camino de vuelta a tierras almerienses y se espera que pueda ser alineado el próximo sábado en Oviedo.

Eso sí, la eliminación de Nigeria no se verá ya, en el caso del Almería, ante el Eibar. Sí que generó, en cuanto se supo, una corriente de alegría por parte de la afición rojiblanca. No es para menos. En los partidos que no ha estado Sadiq, la UDA no ha ganado ninguno en este mes de enero. Además, ha coincidido con las lesiones de Dyego Sousa y Juan Villar, por lo que el equipo se ha quedado sin un '9' en este tiempo. El onubense ya puede estar esta noche.

ESTRENO DE EGUARAS

El que sí estará ya esta noche es Iñigo Eguaras. El centrocampista navarro fue fichado, procedente del Real Zaragoza, el pasado viernes. Ha entrenado ya dos días con los que son sus nuevos compañeros y Rubi ya apuntó la posibilidad de que pueda tener sus primeros minutos en el Almería. El primer y (según todo apunta así) el único refuerzo de este mercado de invierno en el Almería. Que no cierra las puertas a algún movimiento antes del cierre del mercado, pero que no es ninguna prioridad ahora mismo.

Todo para medirse a un Eibar que, de ganar, se auparía al liderato. Igualaría a puntos con el Almería (46), pero el haber ganado en ambos duelos directos le daría ese 'punto extra' por el golaveraje particular entre los dos equipos. Que también lo tendría en caso de empate, manteniendo el liderato la UDA, que sería todavía mayor si la victoria se queda en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Supondría, además del primer triunfo rojiblanco en este 2022, dejar al Eibar a seis puntos (más el golaveraje para los almerienses) en la tercera posición. Porque segundo es, tras el fin de semana, un Real Valladolid que no pasó del empate sin goles en Zaragoza y se colocó a dos puntos del Almería... por ahora.