KLAIM llega al Centro Comercial Torrecárdenas con una gran fiesta de inauguración

El Centro Comercial Torrecárdenas continúa su expansión comercial en 2025. Klaim, la tienda multimarca de moda que abrió sus puertas el pasado viernes 26 de septiembre, ha sido la última incorporación.

La apertura vino acompañada de una gran fiesta de inauguración, donde todos los asistentes disfrutaron de música en vivo, de la mano de Lucas Dj, y descuentos exclusivos de inauguración, un 15% en todo, pensados para dar la bienvenida a los primeros clientes Klaim. Además, los 50 primeros clientes tuvieron regalo.

Klaim es un concepto de moda que reúne en un solo espacio colecciones para mujer, hombre y niño, además de complementos y accesorios. Se caracteriza por ofrecer tanto marcas reconocidas como líneas propias, permitiendo al cliente encontrar distintos estilos y soluciones integrales de moda bajo un mismo techo. Entre sus principales marcas se encuentran Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Tous o Valentino.

La firma ya está presente en Motril (Granada), donde cuenta con una tienda de calle, y ahora llega a Almería, al Centro Comercial Torrecárdenas.

Con esta incorporación, el Centro Comercial Torrecárdenas refuerza su compromiso con el crecimiento, la diversidad comercial y la atención a las tendencias del sector de la moda. Esta apertura se suma a las numerosas incorporaciones que han tenido lugar a lo largo del año, entre ellas el restaurante japonés Coco Sushi, la tienda de camisetas Lemon.tee o Casa del Libro, consolidando al centro como un referente comercial, de ocio y restauración en la provincia de Almería.

Desde la gerencia del centro se destaca que cada nueva apertura contribuye a enriquecer la oferta del complejo y a potenciar su papel como punto de encuentro y destino preferido para las compras, el ocio y las experiencias en la ciudad.