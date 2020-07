La Junta advierte a los almerienses: "Si no lo tomamos en serio se nos irá de las manos"

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha pedido a los almerienses "responsabilidad individual" para poder frenar a los nuevos casos de coronavirus detectados en la provincia, donde ya hay 371 contagios en activo tras los 84 registrados en el día de ayer.

SE NOS IRÁ DE LAS MANOS SI NO LO TOMAMOS EN SERIO

"Si las personas no nos lo tomamos en serio, si nos relajamos tras ese gesto magnífico que ha mantenido Almería y los almerienses desde que se declaró la pandemia, esto se nos va a ir de las manos. Y lo estamos viendo, ya que día a día siguen saliendo esos casos positivos", ha señalado Sánchez.

Así mismo, ha recordado que, desde que finalizó el estado de alarma se han realizado en Almería un total de 9.464 test PRC, de los que el 5,8 por ciento ha dado positivo. El 95 por ciento de esos positivos se corresponden con personas asintomáticas o con síntomas "muy, muy leves", y la media de edad de los inectados está bajando y se sitúa en 35 años.

LA TORMENTA PERFECTA

"Tenemos un cóctel molotov, la mezcla perfecta de la tormenta perfecta: gente muy joven y que se encuentra muy bien, e incluso que no tenemos síntomas y que no sospecha que pueden ser portadores de la enfermedad", ha asegurado Sánchez, quien reclama a la población el uso de la mascarilla para evitar que el virus se siga propagando.

53 ALMERIENSES HAN FALLECIDO POR COVID 19

Durante la pandemia han fallecido en la provincia 53 personas por coronavirus. La delegada ha incidido en la letalidad de esta enfermedad sobre todo en personas mayores y en ciudadanos con patologías previas. Y lanza un mensaje: "Un hijo o nieto que no se pone mascarilla, no guarda la distancia de seguridad o no cuida la higiene en sus manos sin pretenderlo puede matar a parte de su familia. Es un discurso duro pero es así, es un virus silencioso", ha declarado.