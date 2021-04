José Gomes: "Me han sacado de la arena antes de terminar la faena"

Aunque la UD Almería no lo ha hecho oficial todavía (12.30 horas), José Gomes ya no es entrenador del primer equipo rojiblanco. No es una especulación informativa. Es la realidad. La que se ha quedado de manifiesta esta mañana en la sesión preparatoria, primera de la semana, que ha sido dirigida por Ricardo Molina y Víctor Fortes, a la espera de la llegada del nuevo inquilino del banquillo almeriense.

Mientras, como se puede comprobar en el vídeo, el preparador portugués se ha despedido del que ha sido su plantel antes del entrenamiento. Junto a su cuerpo técnico, con el que llegó en junio del pasado año, se ha marchado del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Sin entender la postura del club presidido por Turki Al-Sheikh, al producirse el cambio "cuando ya hemos cubierto el 85% de la temporada. Estando a seis puntos del ascenso directo y quedando seis jornadas" para acabar la Liga SmartBank, antes de afrontar los playoff de ascenso.

SIN ACABAR LA FAENA

El técnico luso entiende que "me han sacado de la arena sin terminar la faena". Se siente "fuerte" para haber intentado lograr el ascenso a la Liga Santander, que es el objetivo del Almería. No podrá ser con el trabajo final de José Gomes. Después de que Al-Sheikh entendiera que pesaba más la racha de siete puntos de los últimos 24 que todo lo que ha hecho un entrenador al que llevaba ya alguna que otra temporada intentando su contratación.

Gomes ha señalado que "no soy perfecto. Todos cometemos errores". Como los cometidos "en los que yo no he podido hacer nada (VAR). En la torta de los errores, todos tenemos parte", en referencia a decisiones, también, de la propia entidad, de la que ha tenido que ejercer, a su vez, de 'portavoz' en muchos momentos del ejercicio. "Soy entrenador las 24 horas al día. Lo hago de cuerpo y alma. Siempre buscando lo que creía que era mejor para el club", ha afirmado antes de salir del Estadio de los Juegos Mediterráneos con el reconocimiento de empleados y trabajadores del propio recinto deportivo almeriense.