José Gomes (UD Almería): "Debemos ser más fuertes en defensa"

La mentalidad en el seno del Almería ya es de playoff. Pero mucho más es de Mirandés. El próximo rival al que se miden los rojiblancos este domingo (16.00 horas) en Anduva. Es el mensaje que ha querido transmitir el entrenador rojiblanco este viernes. José Gomes considera que para llegar de la mejor manera a la postemporada deben "ir partido a partido". Lo que se debe traducir en "ganar" para mejorar la racha que llevan (una victoria en las últimas siete jornadas). "No hay que dar más vueltas ni pensar en celebrar 20 años cuando se tiene 9. Solamente podemos pensar en el Mirandés. No podemos pensar en el último partido ante el Sporting. Tenemos que construir algo y sabemos lo que queremos lograr. No es saludable pensar más lejos", ha destacado.

En la comparecencia de prensa telemática, el preparador portugués ha insistido en que el Almería se debe preocupar "primero cómo estamos nosotros. Qué tenemos que hacer para ser fuertes como equipo. Después de nuestro modelo de juego, nos preocuparemos de los puntos fuertes o débiles del contrario", ha dicho en referencia a que deben recuperar las señas de identidad que han mostrado, principalmente, en enero y febrero. Para ello "tenemos que estar más contundentes en las tareas defensivas. Ya no hay tiempo para recuperar. Cada error tiene una consecuencia más negativa. Es nuestro reto final más fuerte. Así estaremos mejor para lo que queda". Pensando en la cantidad de goles encajados, siendo el que más de los primeros clasificados. "Son muchos. Es la realidad. En este reto final sería fatal seguir con esta media. Si lo hacemos bien partido a partido, estaremos mejor en el playoff si nos toca jugarlos".

MÁXIMO RESPETO AL MIRANDÉS

En cuanto al próximo rival, máximo respeto. "Ahora toca el Mirandés que es un equipo duro. El que más corre de la categoría y con más metros de intensidad. No es solamente en un partido. Es siempre". Así que "deberemos pensar (ante el Mirandés) en los puntos que hemos perdido por cuestiones técnicas y tácticas. Tenemos que ser más eficaces en momentos de cuando el contrario busca centro, tiro o ruptura. Mi equipo puede hacer gol a cualquier equipo. Debemos ser fuertes en defensa".

Quiere pensar en el futuro. "El pasado no lo vamos a cambiar. Tenemos que aprovechar mejor las ocasiones de gol que hacemos. En este momento hay que sacar la presión de la espalda de nuestros jugadores". Para que, "por todo lo que hemos hecho, estamos haciendo y haremos, estos jugadores y este proyecto merecen estar la próxima temporada en Primera División".