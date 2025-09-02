Jaime Herrero: cuando lo imposible hasta parece fácil
El deportista almeriense protagoniza el primer capítulo de 'Las Historias de Jairo' en Deportes COPE Almería. Es campeón de España de duatlón cros paralímpico. Jairo Ruiz le diseñó la bicicleta para competir. Se marcha a Madrid para estudiar Ingeniería Aeroespacial
Jaime Herrero tiene apenas 18 años. Estos días está de mudanza porque se marcha a Madrid. Para seguir haciendo deporte y, sobre todo, para estudiar Ingeniería Aeroespacial. Ni más ni menos. Demostración de mente privilegiada. También, de un cuerpo que, por muchos contratiempos que le ha ido poniendo en el camino, los ha ido solventando todos para conseguir ser campeón de España de duatlón cros y practicar triatlón.
Todo dentro de tener una malformación en sus dos brazos. Lo que podría hacer pensar que, dentro de las distintas prácticas deportivas, lo que no sería una opción era ni la natación ni el ciclismo. Dos de los tres deportes (además de correr a pie) que forman el triatlón. Y se le está dando muy bien.
BICICLETA DISEÑADA POR JAIRO RUIZ
Como lo demuestra el empeño del club Galosport para que formara parte de ellos y poder representar a Almería. Desde que lo vieron correr por las inmediaciones del club. Desde que le diseñaron, junto a Jairo Ruiz (medallista paralímpico en Río de Janeiro 2016), la bicicleta para poder hacer realidad un sueño que parecía entre una quimera y un imposible.
Entre todos han conseguido formar a un deportista que, ahora, afronta el reto de vivir en Madrid para poder estudiar una carrera de las más complicadas.
Su historia ha servido para estrenar la sección 'Las Historias de Jairo' que, desde este martes, tendrá cabida cada semana en Deportes COPE Almería, presentada por Jairo Ruiz. Historias de superación con el deporte como uno de los vínculos clave para este crecimiento personal.