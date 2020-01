La Hermandad de Pasión inicia su XXV Aniversario con una exposición de enseres en la Diputación

La Hermandad de Pasión de Almería ha iniciado en la Diputación Provincial de Almerá los actos conmemorativos de su XXV Aniversario Fundacional con la exposición de enseres que llenará de ambiente cofrade el Patio de Luces hasta el próximo sábado. Los diputados de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y la diputada provincial, Carmen Navarro, así como el teniente de alcalde, Carlos Sánchez, han acompañado al Hermano Mayor de Pasión, Andrés Cleofás Alonso, y a las decenas de cofrades que se han dado cita en la inauguración de la muestra.

De este modo, el gran público podrá disfrutar y conocer a fondo los enseres y el patrimonio que, cada lunes santo, participa en el cortejo procesional de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su Tercera Caída y María Santísima de los desamparados.

En este gran acto se ha dado a conocer el calendario de actividades que ha diseñado la Hermandad, así como el logo conmemorativo y el gran proyecto del XXV Aniversario, el proyecto de túnica bordada para el Señor de Pasión. La diputada Carmen Navarro y el autor, el fotógrafo Daniel Pérez, han sido los encargados de descubrirlo ante un Patio de Luces que se ha llenado hasta la bandera. Del mismo modo, Carlos Sánchez y el Hermano Mayor han descubierto el diseño de la túnica bordad para el Señor de Salud y Pasión que ha sido diseñado por Javier Barranco.

Manuel Guzmán ha destacado el apoyo decidido de Ayuntamiento y Diputación para lograr que la Semana Santa de Almería sea declarada de Interés Turístico Nacional, que, este año, estrena título. “Dice la canción que no son nada, 25 también pasan rápido y ahora hay que mirar atrás para ver la cantidad de horas de trabajo, unión, abrazos y alegrias y para acordarse de todos los que ya no están y han hecho más grande la Hermandad y que todos los lunes salen junto a nuestros titulares. Hoy me hacéis sentir orgulloso de formar parte de esta familia”, ha detallado.

Del mismo modo, Guzmán ha felicitado a la Hermandad por su generosidad de abrir las puertas parte de su patrimonio: “Desde Diputación hemos querido que nuestras tradiciones sean el eje de nuestra acción de gobierno. Nos sentimos orgullosos de la Semana Santa y seguiremos defendiendo los valores de los que estamos aquí, codo con codo”.

Por su parte, el Hermano Mayor ha dado la bienvenida al acto inaugural del Aniversario y se ha mostrado “orgulloso” de poder mostrar parte del patrimonio de esta Hermandad en este precioso y tan emblemático Patio de Luces. “Estos 25 años deben ser el impulso necesario para seguir creciendo en nuestra fe y compromiso con la Iglesia de Almería y con la Hermandad. Pasión hoy presenta un programa basado en ilusión y esfuerzo. Esperamos que os guste y que podamos disfrutar juntos de eventos y personalidades que van a enriquecer el calendario. El Aniversario de Pasión es el Aniversario de todo Almería”, ha asegurado.

La Hermandad ha hecho público el hecho de que el Rey Felipe VI haya aceptado su nombramiento como Hermano Mayor Honorario, una iniciativa que va a marcar también este XXV Aniversario.

El próximo sábado, se realizará la clausura de la exposición con la presentación del cartel del aniversario, una obra pictórica de la conocida artista sevillana Nuria Barrera Bellido, que será presentado por el periodista Víctor García-Rayo, también de la capital hispalense.

El 8 de febrero Cristobal Cervantes y Ventura Gómez compartirán sus vivencias con el Maestro imaginero Álvarez Duarte con una charla interactiva en el que estará presente el busto original del Señor de Santa Teresa. El 15 de Febrero, a las 20.00 horas, tendrá lugar la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias por el XXV Aniversario que estará presidida por el Consiliario, Victoriano Montoya.

El 14 de Mayo, María Stma De los Desamparados será trasladada hasta el Colegio Stella Maris para celebrar un Besamanos Extraordinario durante el viernes 15 de Mayo. El día 15 celebraremos la Santa Misa y tendrá lugar el traslado de regreso. El 16 de Mayo D. Alfonso de Julios (ex Hno Mayor de Esperanza de Triana), D. Carlos Sanchez (Tte. Alcalde de Almería)) y D. Jose Mª Sanchez (Delegado Episcopal) debatirán sobre “Las Hermandades en el siglo XXI” en los Salones de Santa Teresa.