Fernando (UD Almería): "Quiero jugar, pero lo importante es la salud"

Se siente un "privilegiado" por estar en la UD Almería y no se pensó mucho el aceptar la ampliación del contrato que, en época de confinamiento, le ofreció el club almeriense para que su contrato dure hasta el 30 de junio de 2022, cuando el pasado verano, antes de la llegada de Turki Al-Sheikh a la presidencia de la entidad, renovó su compromiso hasta el final de la próxima campaña. Ese 'privilegio' lo apunta Fernando Martínez por el hecho de que "nos han dado tranquilidad y se nos ha asegurado que no nos tocará el sueldo, a diferencia de otros clubes que sí han hecho ERTE's". Es más, piensa en hace un año, cuando el club era presidido por Alfonso García "y estoy seguro que no estaríamos como ahora. Nuestra situación sería mucho peor".

TITULAR

Así lo ha manifestado Fernando Martínez, en una rueda de prensa telemática, tras haber confirmado la entidad rojiblanca que el murciano ha ampliado su contrato. El actual portero titular del primer equipo lleva en la UDA desde el verano de 2017. Cuando "dejé ocho años de estar en mi casa", en equipos murcianos. Para estar las dos primeras campañas a la sombra de René Román. El pasado verano ambos renovaron sus contratos, pero las tornas cambiaron para ambos. Porque Fernando asumió la titularidad y el gaditano fue cedido en el mercado de invierno a la Ponferradina. La llegada de Sivera (Alavés) no ha cambiado el rol del exjugador del UCAM Murcia y sigue como titular.

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Todos a la espera de saber si se reanudará la competición. Fernando reconoce que es optimista "en cuanto a la vuelta de los entrenamientos más pronto que tarde", pero no lo es tanto en cuanto a que se pueda acabar la competición con las 11 jornadas que restan. En una temporada que está parada y que la desea "terminar", pero teniendo claro que "lo importante es la salud de todos".

TEST Y CONCENTRACIÓN

No es tan drástico como Fali (Cádiz), quien asegura que no quiere jugar si hay riesgo. Aunque se pone en la piel de su mujer, médico de profesión, y tiene claro que "si hay otros colectivos que necesiten más los test, lo normal es que lo tengan ellos". Eso sí, "como empresaprivada, entiendo que LaLiga haya podido comprarlos para sus trabajadores, que somos todos los que formamos los clubes y los que estaremos ahí en cada entrenamiento y partidos".

Lo que tiene también muy claro es que será "imposible" estar dos meses concentrados, como es una de las propuestas que se están barajando. "LaLiga quiere que se reanude la competición sí o sí, pero no puede hacerlo de manera unilateral y se debe contar con los jugadores". Porque "venimos de dos meses encerrados en casa y no vamos a estar dos meses en un hotel sin ver a nadie".

Os dejamos la rueda de prensa íntegra concedida por Fernando Martínez.