El Ejido encara 2026 con una deuda histórica a la baja y una lluvia de millones en inversión

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha presentado el balance del año 2025, calificándolo como "positivo" y marcado por "la estabilidad política, la transparencia y el rigor en las cuentas públicas". El municipio cierra el ejercicio con una economía saneada, una reducción significativa de la deuda y la vista puesta en 2026, un año que llegará con grandes proyectos y una fuerte inversión gracias a la captación de fondos europeos.

Una economía saneada

Uno de los hitos más destacados de 2025 ha sido la mejora económica del consistorio. "Hemos dejado de estar en situación de riesgo financiero", ha afirmado Góngora. Este logro se ha basado en "trabajo serio, estabilidad, transparencia y rigor". Desde 2011, la deuda municipal se ha reducido de 428 a 98 millones de euros, lo que supone un descenso superior al 78%.

Esta solvencia permite que, por primera vez en años, parte de los remanentes de tesorería se puedan destinar a nuevas actuaciones. Concretamente, se destinarán 8,5 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, mientras que 17,2 millones se usarán para seguir amortizando deuda. El objetivo final, según el alcalde, es que el Ayuntamiento alcance la "deuda cero".

Inversiones y fondos europeos para 2026

El próximo año será clave en materia de inversiones, con la movilización de cerca de 14 millones de euros de fondos europeos. Estos fondos se destinarán a proyectos enfocados en "mejorar la calidad de vida y en acciones de futuro para El Ejido". Entre las actuaciones previstas dentro del Plan de Actuación Integrado El Ejido 2029, se encuentra la reforma del edificio Ejidomar, la protección de las Tumbas Megalíticas, la creación de una gran biblioteca central y la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos.

La seguridad ciudadana es una prioridad para este equipo de gobierno" Francisco Góngora Alcalde de El Ejido

En el ámbito de la seguridad, Góngora ha subrayado que "la seguridad ciudadana es una prioridad para este equipo de gobierno". Las inversiones en la Policía Local han sido notables, con un aumento de medios y personal, y la ampliación del servicio de videovigilancia con 33 nuevas cámaras y una inversión de 324.000 euros. De cara al futuro, se prevé crear una unidad de Convivencia Ciudadana y la Policía de Barrio.

Retos: agua, cohesión social y demandas al Gobierno

El sector hortofrutícola, motor económico del municipio, ha visto la puesta en marcha del nodo de emprendimiento digital Agrotech, con más de treinta proyectos de innovación. Sin embargo, Góngora ha señalado que "la sostenibilidad hídrica sigue siendo uno de los grandes retos" y ha reclamado "una mayor implicación del Gobierno central" para construir una nueva desaladora de 50 hectómetros cúbicos.

Otro de los grandes desafíos es la cohesión social, dada la "elevada presión migratoria". El alcalde ha defendido las políticas transversales de integración y ha exigido "la adopción de medidas que favorezcan una migración legal, ordenada y vinculada al empleo". En este sentido, ha criticado la "desatención alarmante que mantiene el Gobierno Central" en materias como inmigración, planes frente a inundaciones, la playa de Balerma o el tren de cercanías.

Finalmente, Góngora también ha anunciado inversiones en patrimonio cultural, con nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja y la protección de las Tumbas Megalíticas, así como la recuperación del Castillo de Malerva. Además, ha destacado los avances en infraestructuras sanitarias, como el nuevo centro de salud de Ejido Este, y educativas, con el nuevo colegio e instituto de Almerimar.