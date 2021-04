Derrotadas por estar en un municipio con cierre perimetral

Han desarrollado toda la temporada jugando varias competiciones. Tanto la provincial, en categoría junior, como la Primera Nacional. Todo sin ningún tipo de problema. La primera sin salir de los límites de la provincia de Almería. La segunda, recorriendo Andalucía. Siempre con todas las medidas de seguridad sanitaria. Incluso, cambiando de escenario para disputar algún partido si su recinto deportivo no se podía utilizar y recalando en otro municipio.

Hasta que tuvieron que jugar la final de la competición provincial. La que habían ganado en la fase regular y que, para el partido decisivo en el que se tenía que determinar el campeón, tenían que disputar como anfitrión por ser primeros en la primera fase. Y aquí ya no han podido disputar el encuentro. El motivo: que son de un municipio (Viator) que está en cierre perimetral y el partido se le ha dado por perdido por parte de la delegación provincial de baloncesto.

EN VIATOR NO; SÍ VIAJAR A CÁDIZ

Una situación que no entienden en el CD La Juaida. Como ha expresado su presidente en Deportes COPE Almería. Diego Revueltas (en la entrevista que puedes ver en esta información) no podía entender que todo hayan sido negativas para poder jugar esta final. Que lo entiende menos al sí poder desplazarse el equipo a la provincia de Cádiz para disputar la fase final del CADEBA. "No podemos jugar en nuestra pista la final provincial, pero sí nos darán un documento para poder desplazarnos hasta Cádiz", dice entre indignado e incrédulo.

En el plano deportivo, el perjuicio también es alto. "Nos impiden ir como campeonas de Almería. Ahora tenemos que viajar como segundas y el camino es mucho más complicado", reconoce. Eso sí, "lucharemos para poder acceder al campeonato de España". Aunque ganas no la han faltado para "haber renunciado. Es lo que pensamos cuando nos impidieron jugar la final provincial. Pero lo hablamos con las jugadoras y, después de unos días de reflexión, decidimos ir y luchar como siempre hemos hecho".