COITAAL recuerda que la dieta saludable de los europeos durante el invierno depende de Almería

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra este martes, 29 de septiembre, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería (COITAAL) recuerda "el gran valor estratégico de la producción agrícola almeriense para procurar una dieta saludable a millones de personas, que pueden seguir consumiendo durante el invierno productos frescos y saludables, ricos en vitaminas y fibra, en gran medida gracias al trabajo diario del sector agrícola almeriense".

La presidenta de COITAAL, María Teresa García, señala que “debemos ser muy conscientes de la importancia de nuestro sector agrícola, ya que durante varios meses al año estamos garantizando que muchos países europeos puedan acceder a una dieta saludable con presencia de frutas y verduras frescas". Así mismo, destaca que “la producción hortofrutícola almeriense no solo es una fuente de salud, sino que además las frutas y hortalizas de Almería no han generado una alerta sanitaria por pesticidas desde hace años, prueba de los elevados estándares de seguridad alimentaria que hemos alcanzado desde la incorporación del control biológico”, añade la presidenta de COITAAL.

ALMERÍA, LA PROVINCIA ANDALUZA QUE MÁS FRUTAS Y VERDURAS EXPORTA

Entre enero y mayo de 2020, Almería lideró las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía, con una posición destacada al concentrar cerca de la mitad de las ventas (49%) y facturar 1.743 millones gracias a un crecimiento interanual del 7,7%, según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Estos datos ponen de manifiesto el peso específico de Almería en las exportaciones hortofrutícolas españolas a Europa. Alemania (26,3%), Francia (17%), Reino Unido (11,64%) e Italia (6,4%) son los países que se reparten la mayor cuota de mercado, según datos de Fepex.

SOMOS LO QUE COMEMOS. CULTIVAMOS SALUD

La presencia de frutas y verduras en la dieta tiene una relación directa con la salud. Una dieta equilibrada puede no solamente influir en la salud del presente, si no determinar si un individuo desarrollará o no ciertas enfermedades a lo largo de su vida. En concreto, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, obesidad y enfermedades dentales son objetivo de la OMS, para que mediante diversas estrategias, entre otras las nutricionales y dietéticas, se obtenga una reducción del riesgo de padecerlas.

Entre los alimentos cuyo consumo debería aumentarse están las frutas y hortalizas, por ser alimentos que nos aportan gran cantidad y variedad de micronutrientes (vitaminas, minerales y otros fitoquímicos) y fibra, junto con un bajo aporte calórico, según datos de la Fundación Española del Corazón. La ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial, según la OMS. Se calcula que su bajo consumo causa en todo el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales.

MÁS FRUTAS Y VERDURAS, MENOS ENFERMEDADES

Los beneficios que reporta el consumo de frutas y verduras son, según la OMS, bastante significativos, ya que hasta 2.7 millones de vidas en todo el mundo podrían ser salvadas cada año si el consumo de las mismas aumentara. Actualmente se estima que las enfermedades cardiovasculares causan el 60% de todas las muertes y se prevé su aumento en los próximos 20 años, aunque podrán disminuirse si siguen las adecuadas pautas nutricionales y de estilo de vida. Respecto al cáncer en general, de acuerdo con datos recientes de investigaciones en Europa (Proyecto EPIC), su incidencia podría disminuir en torno al 5-12% si se aumenta el consumo de frutas y verduras.