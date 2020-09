¿Por qué la concejala de Almería Margarita Cobos enseñará su factura del agua cada trimestre?

La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, se ha convertido en protagonista de un vídeo donde enseña su propia factura del agua para demostrar que su precio por metro cúbico no sube, como afirma la oposición, y anima a los vecinos de la capital a revisar sus propios recibos. Cobos nos pide que “comporbemos que los precios por metro cúbico, tanto del consumo como del alcantarillado, se mantienen iguales” de un trimestre a otro.

“Las cosas claritas, como el agua”. Con esta frase, la edil concluye el vídeo, de algo más de un minuto de duración y que ha difundido en redes sociales, durante el que explica que el agua “es un recurso fundamental, elemental para la vida y para los almerienses más aún porque somos la huerta de Europa,por eso la tenemos que proteger y cuidar. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dejar descansar los acuíferos y vamos a producir más agua desalada para que tanto hoy como en el futuro no nos falte”, afirma.

A lo largo de la grabación, que repetirá cada trimestre, Cobos insiste en que ahora no es el momento de subir el precio,aunque la producción de agua desalada sea más cara, “porque los almerienses ya tenemos muchísimas preocupaciones como para añadir ahora una subida de precios”, con lo que Almería seguirá manteniendo la segunda tarifa de agua más económica de Andalucía y muy por debajo de la media de España.

MÁS AGUA DESALADA

El Ayuntamiento va a aumentar la producción de agua desalada “y lo vamos a hacer sin tocar el precio", asegura la edil. Y por eso "he querido traeros mi factura, para que la veáis y para que veáis la vuestra también y comprobéis que los precios por metro cúbico, tanto del consumo como del alcantarillado, se mantienen iguales de un trimestre a otro", aclara. Así mismo, añade que "no vamos a subir ahora el precio del agua, porque los almerienses ya tenemos muchísimas preocupaciones como para añadir ahora una subida de precios. Que no os confundan, las cosas claritas, como el agua”, asevera.