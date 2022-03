El cáncer de colon es el tumor con más nuevos casos diagnosticados en Almería

“El cáncer fue en 2021 la principal causa de muerte en Almería con 1.310 personas fallecidas, por encima del Covid, y de estos, 189 fueron por cáncer colorrectal. Por tanto, se trata del tumor con más nuevos casos diagnosticados, con 516 casos, y el segundo en fallecimientos en nuestra provincia, detrás del cáncer de pulmón, con 261 fallecidos”. Con estos datos, Magdalena Cantero, presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), quiere llamar la atención sobre el impacto de esta enfermedad en la sociedad, a la vez que expresa un mensaje de esperanza. “Si se diagnostica en sus primeros estadios, el 90% de los pacientes de cáncer de colon se curan”.

Por eso, con motivo hoy del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon la AECC ha lanzado la campaña ‘El otro test’ (www.elotrotest.com #elotrotestcontraelcancer), con la que se quiere insistir en que la población de entre 50 y 69 se sume a los programas de cribado, pues “actualmente en Almería sólo participa el 24%”, avisa Magdalena Cantero. A su vez, la AECC en Almería ha complementado la campaña con una jornada, en colaboración con la Universidad de Almería, denominada ‘El tratamiento y prevención del cáncer colorrectal’.

Magdalena Cantero ha explicado la nueva campaña de la AECC: ‘El otro test, del que nadie habla, pero que puede salvarte la vida’ (www.elotrotest.com #elotrotestcontraelcancer). “Tenemos información, pero la población no participa. Se trata de una prueba no dolorosa ni invasiva que trata de determinar la presencia de sangre no visible en las heces con el objetivo de detectar a tiempo pólipos o lesiones en el colon que podrían derivar en un tumor maligno. Cuando se cumplen 50 años el ciudadano recibe una carta de Salud para sumarse al programa, cuya primera fase es un kit sencillo, y es recomendable para todos los hombres y mujeres con edades de entre 50 y 69 años”.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

En el cáncer de colon y recto están implicados factores de riesgo genéticos y ambientales, siendo más importantes los relacionados con los estilos de vida. Solo un 5-10% de los casos pueden considerarse hereditarios, y un 20% de tipo familiar, mientras que el 70% son esporádicos.

Además del diagnóstico precoz, es importante mejorar los estilos de vida para disminuir la probabilidad de padecerlo. Entre los factores de riesgo que lo propician, están los relacionados con los estilos de vida como el sobrepeso y la obesidad; el consumo de alcohol, tabaco, carnes rojas y procesadas; y la diabetes. Frente a ello, existen factores protectores frente a esta enfermedad como la práctica de actividad física moderada y una dieta baja en grasa y rica en verduras, frutas y fibra.