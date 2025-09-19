Así celebrará Mojácar este sábado la Noche de las Velas

Mojácar volverá a brillar este sábado 20 de septiembre con la celebración de la Noche de las Velas, un evento que ya se ha convertido en una de las citas más esperadas del año y que este 2025 llega con más sorpresas que nunca.

A partir de las 20:00 horas, el casco histórico del municipio se transformará en un escenario de ensueño iluminado por más de 7.000 velas, que dibujarán un recorrido mágico por las calles y plazas del municipio. Este año, la decoración promete ser la más espectacular hasta la fecha, con una luna gigante en Plaza Nueva como gran protagonista.

La música tomará el relevo a partir de las 21:00 horas, llenando Mojácar de sonidos en directo: piano y cante intimista en Plaza Frontón, el violín de Nadia en Plaza Parterre, la guitarra de Aitor Gómez en la Plaza del Ayuntamiento, el saxofón de Juanma Linde en Plaza del Caño, y dos pases de batucada, a las 22:00 y 23:30 horas, que pondrán a todos a vibrar. Para quienes quieran mirar al cielo, en el Mirador del Castillo se instalarán telescopios para contemplar las estrellas y vivir una experiencia completa bajo el firmamento.

Este año, además, la propuesta gastronómica se refuerza con la presencia de food trucks distribuidos por el pueblo, ofreciendo una gran variedad de opciones para cenar al aire libre mientras se disfruta de la música y el ambiente único de esta noche.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha querido destacar la importancia de esta celebración:

“La Noche de las Velas es una de nuestras señas de identidad. Mojácar se convierte en un lugar mágico donde vecinos y visitantes se reúnen para disfrutar de un entorno único. Este año hemos preparado sorpresas que harán de esta edición la más especial de todas.”

Por su parte, la concejala de Turismo, María Gracia Alarcón, ha subrayado la importancia de la movilidad sostenible:

“Hemos reforzado el servicio de autobuses para facilitar el acceso al evento y reducir el tráfico en el casco histórico. Invitamos a todos a hacer uso del transporte público y vivir esta experiencia de forma cómoda y segura.”

La Noche de las Velas de Mojácar promete ser una experiencia sensorial completa: luz, música, gastronomía y la incomparable atmósfera del pueblo bajo las estrellas. Una noche para recorrer, escuchar, saborear y, sobre todo, recordar.