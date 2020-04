‘Almería es muy grande’, el emotivo vídeo de los almerienses ante el coronavirus

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus está haciendo que surjan cientos de iniciativas de apoyo ya sea sanitario, económico o moral para juntos superar esta compleja situación. Lo hacía hace apenas una semana el Ayuntamiento de Almería, con el vídeo ‘¡Gracias, Almería!’, en el que se podía ver las calles vacías de la ciudad y los profesionales que, cada uno desde su ámbito, luchan para vencer al COVID-19. El spot que animaba a los ciudadanos a quedarse en casa se convirtió rápidamente en viral en todas las redes sociales.

Y ahora, a punto de cumplirse una semana del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, lo ha vuelto a hacer. El Ayuntamiento de Almería ha difundido a través de todos sus canales mediante el hashtag #AlmeríaEsMuyGrande un vídeo para agradecer “el apoyo de los ciudadanos, que están cumpliendo de manera ejemplar con el confinamiento, y el trabajo de tantos profesionales que, cada uno desde su ámbito, luchan contra el coronavirus, ya sea en primera línea de batalla o abriendo cada día la persiana de su comercio para que los demás tengamos de todo”, ha señalado el alcalde Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

CARLOS HERRERA, BISBAL, TOMATITO ... AGRADECEN A LOS ALMERIENSES SU COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

‘Almería es muy grande’, así se titula este nuevo vídeo, comienza con una imagen panorámica de Almería vacía e inmediatamente después aparecen una serie de personas, entre las que están rostros muy conocidos, mirando a cámara y diciendo una frase. El primero, el propio alcalde: “Dicen que Almería es muy chica’. “Que aquí no pasa nada. Que pasamos de todo”, continúan un taxista y un jardinero. “Pero tú y yo sabemos que eso no es así”, dice el presentador Juan y Medio. “Estos días, Almería está dando una lección de responsabilidad”, asegura la periodista Isabel Jiménez. “Una lección de coordinación”, señala convencida la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, a quien le sigue el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García: “Otra muestra de unidad de todos los almerienses”. “Reconociendo el trabajo de los que siguen cultivando y pescando”, apostilla la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo. Simplemente, una “lección de valentía”, resume un trabajador del Servicio de Limpieza. Como dice el reconocido periodista y comunicador de COPE, Carlos Herrera, desde su casa “estos días no se sale. Pero Almería está que se sale”.

Es en este momento cuando se suceden imágenes de médicos “cuidando”, un administrativo “currando” desde casa, un director del Centro de Acogida, la encargada de un invernadero “produciendo”, un conductor del Servicio de Recogida de Residuos “limpiando”, personas que como señalan los conductores de ambulancia “te cuidamos”. Y para eso es fundamental el trabajo de “protegiendo” de la Policía Local, el “resistiendo” de las mujeres de las cooperativas almerienses, el “acercándonos” de los conductores de Surbús, el “escuchando” del Servicio de Ayuda a Domicilio, el “cuidando de todos” de los bomberos y el “ayudando a que sigas teniendo de todo” de las pescaderas del Mercado Central.

En paralelo, “desde el Ayuntamiento de Almería seguimos trabajando para que muy pronto, todo vuelva a ser como antes”, dice la teniente de alcalde y concejala de Presidencia María Vázquez. Para que como indica el guitarrista Tomatito “nos encontremos por la calle. Y nos reunamos con los amigos y la familia” y “nos demos una vueltecica” y “nos veamos en los bares y volvamos a escuchar: ¿Qué vas a querer de tapilla?”, que traen con la gracia a la que nos tienen acostumbrados los cómicos Pepe Céspedes y Paco Calavera. Y, cómo no, en esa ansiada normalidad, está el fútbol: “Y volvamos al VAR”, dice el árbitro David Fernández Borbalán, justo antes de que José María Gutiérrez, entrenador de la UD Almería, convenza a los almerienses, como si se dirigiera a sus jugadores antes del partido más importante de la temporada, a que “este partido lo vamos a ganar en casa. Pero todavía tenemos que dar un último empujón”. Los cuatro portavoces de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Almería (PSOE, VOZ, CS y Podemos) animan a los almerienses porque como gritan los sanitarios de Atención Primaria Distrito Almería “todos estamos haciendo historia”.

El entrenador del Unicaja Voleibol, Manolo Berenguel, también anima a los ciudadanos a ser “parte de ella”, mientras que el subdelegado del Gobierno pide colaboración. Es en este momento cuando se ve a nuestro almeriense más internacional, el cantante David Bisbal, que pide “que se note que Almería tiene mucho arte. Porque Almería siempre se merece un gran aplauso”. Para terminar el alcalde Ramón Fernández-Pacheco vuelve a aparecer para presumir con orgullo de sus vecinos: “Y está claro que Almería no es muy chica. Almería es muy grande”.

Desde el Ayuntamiento han querido agradecer a todas las personas que han participado en la realización de este emotivo vídeo que en menos de dos minutos vienen a agradecer a los almerienses su apoyo en la lucha contra el COVID19. Porque tal y como aparece al final del spot: “Almería nos une, juntos los superaremos”.