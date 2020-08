UD Almería: De Lugo a Gijón

La UDA conoce ya el calendario de la temporada que, a nivel de entrenamientos, comenzará para los rojiblancos este martes cuando se desplacen hasta Marbella. Allí estarán hasta el 16 de septiembre. Cuando ya haya comenzado la Liga SmartBank de manera oficial. No así para los clubes que finalizaron su competición después del 20 de julio. Es decir, los que jugaron playoff de ascenso a la Liga Santander y los últimos que lograron su plaza desde la Segunda B.

Esto ha provocado que algunos partidos de las dos primeras citas ligueras se tendrán que aplazar. Como los que debería jugar el Almería en Sabadell (12/13 de septiembre) y recibir al Real Zaragoza una semana después. De esta manera, los de José Gomes tendrán que estrenarse, en el último fin de semana del mes que empieza este martes, en el Anxo Carro frente al Lugo. Acabarán la competición también con un desplazamiento al norte de España y para medirse a otro equipo que viste de rojiblanco: Sporting de Gijón. Allí, el 30 de mayo, acabará la campaña regular 2020/2021, a la espera de saber si los almerienses han logrado el ascenso tan deseado, si tendrán que seguir jugando (playoff) para conseguirlo o, por el contrario, finalizan ya en ese momento el curso por haber quedado debajo del sexto puesto.

Hasta llegar al Molinón-Enrique Castro 'Quini', el Almería tendrá un largo camino. El que empezará, en cuanto a los partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, recibiendo, precisamente, al cuadro asturiano. Será el primer fin de semana de octubre.

Después, visita a uno de los campos históricos que recuperan este año el disputar partidos del fútbol profesional. En Las Gaunas esperará el Logroñés (J.5). El primero de los dos desplazamientos seguidos fuera de Almería. El segundo será a Las Palmas (J.6). Para jugar, en cuatro días, dos choques seguidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (Cartagena y Fuenlabrada). El desplazamiento a Castellón, también entre semana, y recibir al Girona supondrá cerrar octubre y abrir noviembre.

Un mes en el que se demostrará lo apretado del calendario porque, tras desplazarse a Vallecas y recibir al Mirandés, se disputarán cuatro jornadas entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre (UDA-Tenerife, Oviedo-UDA, UDA-Mallorca y Alcorcón-UDA). Antes de Navidad, recibir al Málaga y viajar hasta Cornellá para medirse al Espanyol.

En 2021, las dos últimas jornadas de la primera vuelta. Visita de la Ponferradina al Mediterráneo, para alcanzar el ecuador en Butarque contra el Leganés.

SEGUNDA VUELTA

Al ser el calendario asimétrico, los partidos de la segunda vuelta nada tendrán que ver con los de la primera. El inicio será positivo para la UDA porque acabará enero sin moverse de Almería, recibiendo al Sabadell y al Castellón. Dando paso a febrero en el que, en teoría, tendrá cuatro partidos intensos. Viajar a Fuenlabrada, recibir a la UD Las Palmas, ir hasta Mallorca y cerrarlo siendo el anfitrión del Lugo.

Marzo tendrá la visita a Montilivi, para medirse al Girona de Francisco. Llegará el Alcorcón y se desplazará hasta Ponferrada. Curiosamente, tres partidos, en esos escenarios, en los que el Almería no ha sido capaz de sumar ni un punto. Siendo una de las principales claves para no lograr el ascenso directo, al ser todos después del confinamiento. Pero no será lo único del tercer mes. En apenas tres días, recibir al Leganés e ir hasta La Rosaleda de Málaga.

La jornada 33 será la que abra abril. Los rojiblancos recibirán al Rayo Vallecano. Una semana después, desplazamiento a La Romareda de Zaragoza. Una semana después, ni más ni menos que recibir al Espanyol. El viaje hasta Miranda de Ebro acabará el cuarto mes del año.

Y el último mes de la Liga regular viene de traca. Seis jornadas en total. Llegará el Real Oviedo. Se viajará hasta las Islas Canarias (Tenerife). Acudirá al Mediterráneo el Albacete. Luego, el desplazamiento más corto al tener que viajar hasta Cartagena (19 de mayo). El Logroñés será el último que visite Almería. Mientras que esta hoja de ruta se acabará el último día de mayo en Gijón.

Todo en teoría. A la espera de que no haya ningún parón y que lo retrase absolutamente todo... tal y como ha pasado en este 2020.