Almería se blinda para una Semana Santa 'cardioasegurada' con la formación de 200 cofrades

Más de 200 cofrades de la capital han recibido formación en soporte vital básico y uso del desfibrilador semiautomático (DEA) con el objetivo de reforzar la seguridad sanitaria durante la próxima Semana Santa. La jornada se enmarca en el plan ‘Almería Capital Cardioasegurada’ del Ayuntamiento y ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería, la Cátedra HLA Mediterráneo y el 061.

Una colaboración histórica

El concejal Antonio Jesús Casimiro Andújar ha calificado la jornada como un “día histórico” para Almería por la “respuesta masiva” de las hermandades, con 22 de las 26 cofradías representadas. "Realmente estamos muy felices por ello", ha afirmado, destacando que el objetivo del plan global es instalar desfibriladores por la ciudad y formar a la ciudadanía, ya que “los primeros minutos de una parada cardiaca son claves”.

Esto no es para nosotros, esto es para la Ciudad de Almería" José Rafael Soto Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto Matías, ha subrayado que esta preparación permitirá a los participantes saber “cómo actuar en caso de que hubiese cualquier incidencia en nuestros desfiles profesionales”. Además, ha insistido en que el beneficio es para toda la sociedad: “Esto no es para nosotros, esto es para la Ciudad de Almería”, agradeciendo la colaboración institucional.

Formación que salva vidas

La directora provincial del 061, María Luz García, ha insistido en la importancia de la actuación ciudadana, ya que el soporte vital básico es “fundamental para poder salvar vidas” antes de la llegada de los servicios de emergencia. Por su parte, Javier García del Águila, director médico del Hospital HLA Mediterráneo, ha recordado que esta iniciativa amplía la formación que ya se dio a tres hermandades el año pasado, con el objetivo de que Almería sea la tercera provincia andaluza con una Semana Santa cardioasegurada.

Desde la Universidad de Almería, el vicerrector Gabriel Aguilera Manrique ha destacado el compromiso del campus, afirmando que su objetivo es que “todo estudiante de la Universidad de Almería tenga estos conocimientos” como parte de una “responsabilidad social”. Los más de 200 participantes obtendrán un certificado europeo para el uso del DEA, y contarán con desfibriladores cedidos por el 061 durante las procesiones, según ha confirmado el enfermero José Miguel Garrido Molina.