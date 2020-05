Aguza (UD Almería): "Hay que acostumbrarse a la realidad"

Sergio Aguza (centrocampista de la UDA) ha sido el protagonista este miércoles de una nueva rueda de prensa telemática desarrollada por un componente del equipo rojiblanco. Ya con el horizonte cada vez más cercano para lograr la vuelta a la competición en la Liga SmartBank (12 de junio), el pivote espera que todos "asumamos la realidad". Después de todo lo que está pasando y lo que queda, todavía, por pasar. En el aspecto de competición, ver las gradas vacías. En su opinión, no es partidario de poner nada en las gradas para hacer "otra realidad". Se debe ver lo que hay y que los espectadores no pueden entrar a los campos de fútbol para ver a sus equipos en directo.

"Hay que costumbrarnos a la realidad y debemos saber que se jugará sin público", ha dicho. Eso sí, "saber que toda la gente está con nosotros y jugar como si el campo estuviera lleno". De esta manera quiere afrontar las 11 jornadas que restan para poder lograr "el objetivo que tengo desde que juego en Segunda División". Porque nunca ha podido lograr un ascenso de categoría y cree que las condiciones se dan para que pueda conseguirlo defendiendo la camiseta de la UDA. Aunque nadie asegura que "por tener mejor plantilla o más presupuesto" se vaya a lograr.

TRANQULIDAD Y RENOVACIÓN

Ni tampoco por no haber tenido ningún problema añadido al parón por la pandemia. En el vestuario del Almería están "agradecidos" al presidente (Turki Al-Sheikh) por la "tranquilidad que nos ha transmitido en este tiempo a todo el club". Ni ERTE ni rebaja salarial a nadie. Incluso, con algunas renovaciones. Como es el caso del propio Sergio Aguza que amplió su contrato, que acababa este próximo 30 de junio, hasta 2023. Tres ejercicios más, que sumarían cinco años en total desde que llegó en el verano de 2018 a la disciplina rojiblanca procedente del Córdoba.

Desde este martes los entrenamientos se están desarrollando en dos bloques de 14 jugadores cada uno. "Una alegría el poder tener más contacto con los compañeros". Después de unas semanas en las que, primero, se tuvieron que ejercitar en solitario viendo a otro compañero a una distancia mínima de 10 metros y sin pisar el vestuario. Una sensación, la de los primeros días, en la que "parecía que estabas lesionado al entrenar en solitario". La semana pasada ya podían ejercitarse en grupos de 10, con un único portero, lo que hacía que no pudieran entrenar acciones propias de un partido. "Ahora ya cada vez más se parece a un equipo", ha reconocido.

FÍSICO Y CALIDAD

Todo encaminado a llegar de la mejor forma posible al reinicio de la competición. "Cada vez nos encontramos mejor, pero no será hasta que empiecen los partidos cuando cada uno vea el estado en el que está". De cara a unas 11 jornadas que decidirán todo en la Liga SmartBank. "Creo que después de 3-4 partidos el cansancio ya se notará bastante y los encuentros se decidirán por pequeños detalles y se impondrá la calidad". De la que 'sobra' en el vestuario de la UDA. "En el que, a diferencia de otros equipos de la parte alta, nosotros no dependemos de un jugador. Todos vamos a ser importantes. No solamente Darwin Núñez, porque también puede hacer goles Juan Muñoz, Lazo y esperamos a ver lo que pueden dar Barbero y Rubén Enri", por destacar a los que juegan más adelantados.

SIN CELEBRAR

Goles que no podrán celebrar, pero sí que habrá contacto en los partidos. "Es raro que en el juego sea un deporte de contacto y, cuando lo estás practicando, no piensas en las recomendaciones. Me imagino que al inicio de Liga deberán darnos los motivos para no celebrar un gol". Se celebren o no, el objetivo seguirá siendo el mismo. "Con la llegada de la nueva propiedad, al principio podría parecer que era para 2-3 años, pero ahora no queremosdesaprovechar la oportunidad". Afrontando, incluso, este tiempo con una mentalidad más ambiciosa. "Sabemos que es difícil ascender como primero", el Cádiz tiene 6 puntos más y el Real Zaragoza 5, pero "lo vamos a intentar porque en dos semanas puede dar un vuelco la clasificación". Para lograrlo "debemos ser muy ambiciosos".