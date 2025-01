El Congreso de Gastronomía Verde ‘Vestial 2025’ brillará con la presencia en Almería de 19 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 21 Soles Repsol

‘Vestial 2025’ ha presentado este martes en la Sede de la Dirección Territorial de Cajamar de Sevilla los detalles de su segunda edición, que se celebrará los próximos 24 y 25 de febrero en Almería. El evento está organizado por ‘Acolor Agencia de Comunicación y Marketing’ y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, a través de su sello de calidad Gusto del Sur, Cajamar y Ayuntamiento de Almería.

El Comité Asesor del Congreso Internacional de Gastronomía Verde ha reunido a productores, empresas, instituciones, chefs y asociaciones gastronómicas en torno a las novedades de una cita que brillará con la presencia de 19 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 21 Soles Repsol. En el cartel de ‘Vestial 2025’ estarán también los mejores chefs de vegetales del mundo incluidos en la guía ‘We Are Smart’.

“Esta edición traerá importantes innovaciones para el evento en sí y para las actividades previas que las acompañan y que implican a toda la ciudad de Almería”, ha comentado el director de Vestial, David Baños. Este 2025, Vestial contará con algunos de los mejores chefs nacionales e internacionales como Martín Berasategui, Dani García o Rodrigo de la Calle, entre otros. “Además, muchos asistentes podrán disfrutar de experiencias gastronómicas únicas dentro del propio Congreso”, ha señalado.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que “Vestial’ representa un paso fundamental en la consolidación de Andalucía y Almería como referente mundial en la producción y promoción de una gastronomía verde basada en los principios de la sostenibilidad, que protege nuestro medio ambiente y que ofrece productos de alta calidad”.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de situar a la región andaluza en el mapa de la gastronomía verde internacional, atrayendo a inversores, turistas y profesionales del sector. “Esta gastronomía es un reto de futuro para los chefs, pero también un prometedor nicho de mercado y motor económico de desarrollo económico local”, ha abundado.

ALMERÍA ES ‘VESTIAL’

‘Vestial 2025’ implicará a toda la ciudad de Almería a través de actividades previas como un Concurso de Tapas Verdes o Vestial Market con ‘showcookings’, talleres para toda la familia, premios o pasacalles en los alrededores del Mercado Central de Almería.

Además, los cocineros, periodistas y empresarios internacionales que acudan al evento podrán disfrutar de un Tour Vestial en el que conocerán algunos de los rincones más espectaculares de la ciudad y se adentrarán en el corazón del tejido productivo de frutas y hortalizas de Andalucía.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la apuesta de ‘Vestial’ "por proyectar al mundo la potencialidad del producto natural almeriense y su valor como materia prima llena de sabor y garantía de salud". "Iniciativas como esta contribuyen a mantener nuestra ciudad como un territorio de excelencia en cuanto a la producción y tratamiento de productos kilómetro cero, aprovechando nuestra calidad natural desde la inteligencia, desde la reflexión y desde la comunicación", ha sostenido.

Un congreso que la regidora considera "una apuesta ganadora" ya que "une en un mismo escenario tres ejes de futuro para Almería, como son la agricultura, el principal motor económico y de generación de empleo y riqueza de la provincia, con sus productos de kilómetro 0; la sostenibilidad como garantía de compromiso con nuestro modelo de vida; y la gastronomía como elemento potenciador de otro de los motores económicos de Almería: el turismo".

Tras recordar que "Almería es una de las regiones agrícolas más importantes del mundo, con capacidad para alimentar a más de 500 millones de ciudadanos en todo el continente", la alcaldesa ha asegurado que la II edición de ‘Vestial’ "es una acción que sitúa a Almería como una referencia global del diálogo entre la producción agrícola y la gastronomía", por lo que ha invitado a todos a participar "en un congreso donde todo se fusiona para generar el mayor espacio de conocimiento sobre la cocina verde".

“En Cajamar nos sentimos muy orgullosos de seguir colaborando de forma activa con Vestial, al igual que hacemos con el sector agroalimentario de Almería, Andalucía y España”, ha dicho el director territorial de Cajamar en Sevilla, Raúl Ortega. Durante su intervención, ha mostrado su satisfacción al acoger la celebración del Comité Asesor en la Sede de la Dirección Territorial de Cajamar de la capital hispalense.

LA MEJOR GASTRONOMÍA VERDE DEL MUNDO

‘We Are Smart’, la guía que cada año establece el ‘ranking’ de los mejores restaurantes de vegetales del planeta, estará muy presente en ‘Vestial’ con la presencia de ocho reconocidos chefs internacionales. Xavier Pellicer, Carito Lourenço, Yornie van Dijk, Jonas Haegeman o Eddie Shepperd son algunos de los ‘intocables’ de la guía que, junto con el almeriense Tony García (Mejor Restaurante de Vegetales de Andalucía), formarán parte de la programación en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo. También figura en esta lista el nombre de Rodrigo

de la Calle, cuyo restaurante ‘El Invernadero’ se consolidó como el Mejor Restaurante de Vegetales del Mundo este 2024.

El chef belga Frank Fol, fundador de la ‘We Are Smart’, estará también en el Congreso Internacional de Gastronomía Verde para hablar de la influencia de este tipo de gastronomía en el mundo.

Experiencias gastronómicas únicas

La organización ha puesto en marcha este año una experiencia ‘Vestial We Are Smart’ en la que los asistentes al evento podrán disfrutar de una comida exclusiva elaborada por cinco chefs internacionales. Y en la segunda jornada, los comensales tendrán la posibilidad de degustar las creaciones de Rodrigo de la Calle, Diana Díaz y Tony García.

Ponencias, mesas redondas, exposiciones, debates, showcookings, catas o el Concurso de Gastronomía Verde Vestial, dirigido a estudiantes de cocina de toda España, completarán la programación de los dos escenarios del Congreso Internacional de Gastronomía Verde. “El objetivo es establecer las bases de la cocina verde internacional desde Andalucía haciendo confluir en un mismo espacio a productores, empresas y cocineros”, ha señalado David Baños.

Ya es posible adquirir las entradas para las dos jornadas de Congreso en la web de Vestial (www.congresovestial.es). En las redes sociales del evento se irán anunciando durante las próximas semanas más sorpresas y confirmaciones.

Más información sobre ‘Vestial’

‘Vestial’ cuenta con la participación de la Junta de Andalucía a través del sello de calidad Gusto del Sur, Cajamar y el Ayuntamiento de Almería en una segunda edición que espera superar las cifras y repercusión de Vestial 2023. En los últimos meses el Congreso ha recibido distintos reconocimientos como el Premio We Are Smart Project of the Year Awards 2024 y Premio 5 Al Día 2024 Proyecto de Mayor Impacto Social.