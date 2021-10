Tomás Guasch: “La UEFA consiente que unos jueguen con los cuatro ases de la baraja y algún comodín en la mano”

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE ha analizado en 'Tiempo de Análisis' la última compra en el mercado del fútbol: el Newcastle ha sido comprado por un jeque, convirtiendose en el equipo más rico de la Premier League.

“Hola, el librito de hoy, ‘La Primera Guerra Mundial contada para escépticos' del profesor Juan Eslava Galán, un libro muy divertido, muy ameno, la verdad para entender las claves de lo que fue aquel primer gran conflicto, el conflicto, el del fútbol, el último. Saben ustedes que el Newcastle ha sido vendido, comprado vamos por un jeque que por lo visto cuentan que tiene 11 veces más dinero y esas cosas que el dueño del City. Debe ser primo-hermano del del PSG más o menos. Bueno el Newcastle, otro equipo de pueblo que va a jugar a ser grande. Os lo comenté hace un tiempo, van a hacer la Premier la NBA y el resto va a ser una mezcla de la Liga ACB y la LEB Oro. No tiene ningún control, ni van a tener ningún control, ni van a tener ningún control financiero de ningún tipo, va a fichar e invertir lo que le dé la gana, no van a jugar el próximo partido con 14 futbolistas porque no se les ha ocurrido, pero vendrá por ahí. La UEFA consiente, la patronal o cosa parecida consiente que unos jueguen con los cuatro ases de la baraja y algún comodín en cada mano y los demás se queden mirando. El Madrid planta cara, insensato, pensado en fichar a Mbappé, pero bueno todo eso es como si yo monto una tienda y pretendo, en el patio de mi casa, y pretendo competir con el Corte Inglés, una chufa. La Superliga, claro, uno piensa y dice bueno esto, estos de la Superliga se comprometían a gastar solo el 55% cada uno de lo que generaran, era una manera de equilibrar las fuerzas, pues no sé, si va a ser la SuperLiga o va a ser otra cosa. Si digo que o el fútbol se une, el resto o esto va a ser una merienda de jeques. El Newcastle, sigamos para bingo. Yo sigo con ‘La Primera Guerra Mundial contada para escépticos', bueno, esta es otra guerra, mucho más agradable”.

El Newcastle, el equipo más rico de la Premier

Amanda Staveley, presidenta ejecutiva de PIF, el fondo saudí que controla el Newcastle United, aseguró que el objetivo del club es ganar la Premier League."El Newcastle se merece estar en lo más alto de la Premier League. Queremos llegar ahí. Llevará tiempo, pero llegaremos", dijo Staveley, que ocupa un puesto en la directiva del Newcastle en una entrevista con Sky Sports.





?? Amanda Staveley and @ghodoussi get to work as they met with #NUFC staff at St. James' Park earlier today.



???? pic.twitter.com/BPU76o417P — Newcastle United FC (@NUFC) October 8, 2021





PIF ha comprado el Newcastle por 300 millones de libras y, debido a su relación con el estado de Arabia Saudí, se ha convertido en el club más rico de la Premier multiplicando la fortuna del Manchester City. "Queremos ganar títulos, obviamente. Estar en lo más alto de la Premier y de Europa. Pero eso requiere de paciencia, de inversión y de tiempo", añadió.

"Tenemos una gran plantilla. He tenido ya una buena conversación con Jamaal, el capitán. Estamos entusiasmos por mejorar aún más la plantilla, pero también tenemos que tener cuidado con el 'Fair Play Financiero' y asegurarnos de que hacemos las cosas a largo plazo", apuntó Staveley.

La UEFA y LaLiga recusan al juez que preside el procedimiento sobre la Superliga

La UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Manuel Ruiz de Lara, encargado del 'caso Superliga', al entender que hay "irregularidades significativas en este procedimiento", y ha avisado de que continuará "tomando todas las medidas necesarias" para defender sus intereses.

"La UEFA siempre ha actuado de buena fe a lo largo de los procedimientos pendientes ante un Tribunal de Madrid. En consecuencia -y a pesar de que la UEFA no reconoce la jurisdicción del Tribunal de Madrid y cree firmemente que siempre ha actuado en pleno cumplimiento de los procedimientos pendientes- la UEFA ha presentado hoy alegaciones formales al Tribunal de Madrid evidenciando su continuo cumplimiento de las órdenes", anunció el organismo europeo en un comunicado.

Además, la UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Ruiz de Lara, el entender que hay "irregularidades significativas en este procedimiento". "En línea con la ley española -y en el interés fundamental de la justicia- la UEFA espera que el juez en cuestión se aparte inmediatamente hasta que se considere esta moción de forma completa y adecuada", pidió, añadiendo que también presentará un recurso formal ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFACordon Press





"La UEFA continuará tomando todas las medidas necesarias, en estricta conformidad con la legislación nacional y de la UE, con el fin de defender sus intereses y -lo que es más importante- los de sus miembros y todas las partes interesadas en el fútbol", advirtió el organismo presidido por Aleksander Ceferin.

Por último, la UEFA defendió que "siempre ha actuado de acuerdo no sólo con sus Estatutos y Reglamentos, sino también con la legislación de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación suiza en relación con este proyecto de la llamada 'Superliga'". "La UEFA sigue confiando en su posición -y seguirá defendiéndola- en todas las jurisdicciones pertinentes", finalizó.