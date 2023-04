Tomás Guasch: "120 años del Atleti, que no pasen otros 120 para que les piten un penalti"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para repasar varios aspectos de la actualidad, centrado sobre todo en el Atlético de Madrid y su celebración de los 120 años de la entidad con una victoria ante el Mallorca (3-1). Sin embargo, el asunto de los partidos que lleva el club rojiblanco sin tener un penalti a favor sigue coleando.

"Hoy no hay librito, hoy hay Atleti. 1903, 120 años, un homenaje para lo que esta semana celebraron en esa magnífica tarde en el estadio, un cumpleaños redondo de un club tan peculiar como fue esa fiesta, un desparrame de ilusión, de sentimiento, de pertenencia... en fin. La cosa estuvo realmente maravillosa. La actualidad manda, un breve inciso. Ayer hubo un show en el WiZink Center impropio de la gente del baloncesto, que siempre he pensado que eran seres superiores. Eso no se puede permitir en una cancha y espero que no vivamos otro episodio como este. Lo que sí parece es que Ancelotti ha pedido a Yabusele, para que le marque a Haaland. Pero bueno, de Haaland, el City y demás ya hablaremos en su día. Que no se vuelva a repetir, vamos. Sí se volvería a repetir, agún día, que al Atlético le piten un penalti a favor. Ese momento fue en la fiesta del miércoles el momento más tenso. Ya son 31 jornadas sin un penalti a favor del Atleti. Hombre, hasta llegar a las 78, que estuvo el Barça, debería de acabar esta temporada, jugar toda la siguiente, 38 y 38 es 76, y dos más de la otra. Para eso hay gente que estuvo en el partido que habrá cambiado ya de estado civil, habrán hecho la comunión, Cholo Simeone igual se ha quedado calvo... en fin.

¡Eh! ¡Lo del Barça! 100 jornadas, una tarjeta roja. ¡Cien! Estas cosas conviene recordarlas más allá de las cositas puntuales que vamos sabiendo de Negreirita y su padre. Por lo visto Negreirita hacía unos informes sobre las actuaciones de los árbitros que influían en los ascensos y descensos. Menos mal que no pintaban nada. Si llegan a pintar algo, a saber lo que hubiese pasado aquí. Pero bueno, el chaval informaba y los árbitros pues subían o bajaban, o se quedaban donde estaban, lo cual tenía bastante que ver con su cuenta corriente. Si yo sé lo que le gusta al mando, pues dejémoslo caer. Pero bueno, debe ser casualidad.

Por lo demás, el Rayo le ganó al Barça con Iraola, Mendilibar coge al Sevilla en octubre y le hace campeón. Jagoba Arrasate, en vísperas ya de la final de Copa casi... estos tíos del norte saben cosas que los demás no sabemos. Esto tenía que ser un homenaje al Atlético de Madrid, 120 años, espero que no pasen otros 120 años para que le piten un penalti a favor"

120 años mágicos del Atlético de Madrid

Una tarde noche para el recuerdo se vivió en el estadio Metropolitano el día del 120 aniversario del Atlético de Madrid, ataviado para la ocasión con la camiseta azul y blanca y el escudo que el club utilizaba en 1903, el año de su fundación.

El estadio (58.523 espectadores) saludó la salida de los jugadores al césped inundando la grada de banderas rojiblancas, a la vez que la afición entonaba el himno rojiblanco, el inmortal "yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón", un recinto que ya no existe, pero que permanece en la memoria de todos.

También el mexicano Javier Aguirre, técnico del Mallorca, y exentrenador colchonero, recibió los aplausos de su antigua hinchada. Todo en medio de un ambiente de fiesta que los del Cholo Simeone esperaban completar con un triunfo ante el Mallorca que les situase a dos puntos del Real Madrid, el segundo clasificado de Laliga. El serbio Nastasic echó un jarro de agua fría al intento, pero Rodrigo de Paul, en la última jugada de la primera parte, y Morata, en el inicio de la segunda, voltearon el marcador.

Carrasco, en el minuto 76, desató la fiesta con el 3-1. Fue entonces cuando surgieron los más emotivos cánticos. No faltó el recuerdo a Luis Aragonés. Su hijo había enviado horas antes del encuentro a través EFE un mensaje a la afición en nombre de su padre. "Ganar, ganar, ganar y la champions llegará".

En el fondo sur se desplegó una pancarta en la que se podía leer "120 años después Madrid sigue latiendo en rojiblanco". El encuentro languidecía en medio de la algarabía. El Atlético remontaba y sumaba tres puntos que le acercan a dos del eterno rival.



Cinco partidos a Yabusele, 2 a Punter, uno a Deck y Lessort y multa a clubes

El Juez Disciplinario Independiente de la Euroliga impuso este viernes cinco partidos de suspensión al jugador del Real Madrid Guerschon Yabusele y dos al del Partizán de Belgrado Kevin Punter, por los graves incidentes ocurridos en el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final disputado el jueves en Madrid.

Según confirmó la Euroliga, el madridista Gabriek Deck también fue sancionado con un partido, igual que el jugador del Partizan Matthias Lessort. El Real Madrid y el Partizan, además, tendrán que pagar una multa de 50.000 euros cada uno por conducta antideportiva.

El organismo señaló que estas sanciones no son recurribles, dada la naturaleza excepcional del procedimiento por ocurrir en una fase eliminatoria.

El juez de la Euroliga resolvió multar a cada club con 50.000 euros por conducta antideportiva que impidió la finalización normal del encuentro, en aplicación del artículo 291 a) del Código de Disciplina de la Euroliga.

Las sanciones a los jugadores, del Real Madrid el francés Guershon Yabusele (5 partidos) y el argentino Gabriel Deck (1), y del Partizan, el estadounidense Kevin Punter (2) y el francés Mathias Lessort (1), fueron dictadas por el juez en aplicación del artículo 271,a) del citado código.

El juez disciplinario de la Euroliga adoptó estas decisiones tras revisar los graves incidentes ocurridos a falta de un minuto y 40 segundos para la conclusión del partido, después de que el madridista Sergio Llull cometiera una falta antideportiva sobre Kevin Punter.