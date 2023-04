Tomás Guasch: "Españoles, Franco ha vuelto, arriba el Barça y debajo los demás"

El comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', Tomás Guasch, ha analizado en esta nueva entrega de 'Tiempo de Análisis' la comparecencia de prensa de Joan Laporta, y ha querido tirar de ironía para hablar de la referencia del presidente del Barça al 'equipo del régimen' sobre el Real Madrid que hizo en su momento.

"Mensaje del Excelentísimo Señor Presidente Arias Guascharro:

Españoles, Franco ha vuelto. El hombre de excepción que ante el Barça y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a nuestro querido club, ha vuelto a la vida, gracias al presidente Joan para el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que, en estos momentos, mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestra emoción y de vuestra sorpresa. Es natural. Es el llanto del Barça, que siente como nunca la angustia infinita que le dejaron los papeles del exárbitro. Es la hora del dolor, de la tristeza y de la confusión. Pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperación. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro Caudillo, vuelve a estar entre nosotros. Nos dejó su obra, nos quedan sus recalificaciones. Nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Porque fui testigo de su amor al club cuando ya los enemigos habían hecho más que informes arbitrales. Puedo aseguraros que, para vosotros, y para el Barça fue su último pensamiento. Plasmado en este mensaje con el que nuestro Caudillo regresa a este club, al que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Gritad conmigo: "¡Arriba el Barça, abajo los demás!""

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, espera que en el denominado "caso Negreira" se aporte "toda la información" así como "la máxima colaboración con la justicia", a la vez que pide a todo el mundo "más humildad" y "una lectura bíblica: 'Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra'".

Así se ha expresado el ministro en un acto organizado por Barcelona Tribuna d'Amics del País, presentado por Miquel Roca, cuando le han preguntado sobre esta cuestión, advirtiendo, asimismo, que "toda explicación basada en el victimismo nace coja".

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asegura que el caso Negreira "lesiona la imagen del deporte en general" y de confirmarse le parecería "gravísimo", por lo que los organismos "no pueden quedarse al margen". pic.twitter.com/KHzLToU5Zu — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 9, 2023

Ha recordado que el ministerio, al no querer "desentenderse" de lo ocurrido porque "hace daño al deporte, no sólo al fútbol", acabó personándose en el procedimiento judicial, que "tardará lo que tardará y habrá recursos, pero está en el interés de todos que quien pueda dé las mejores y máximas explicaciones".

"Mientras tanto -ha proseguido-, se hacen vídeos y tal. Como no sigo esto tan de cerca, puedo decir que no los he visto. Pediría a todo el mundo más humildad, después, también, una lectura bíblica: Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Siempre hay cosas que pueden ser útiles en casos así, como normas de conducta".

Laporta viaja a Eslovenia para reunirse con Ceferin

Joan Laporta, presidente del Barcelona, viajó este jueves a Eslovenia para reunirse con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y darle explicaciones en persona sobre el 'caso Negreira'. Laporta viajó vía Londres, donde se encontró con el representante Pini Zahavi, agente entre otros de Robert Lewandowski.

Hace unas semanas, el dirigente azulgrana ya había remitido explicaciones por escrito al presidente de la UEFA, pero quiso transmitirle los avances en la investigación interna que ya desveló ante los medios en una multitudinaria rueda de prensa en Barcelona.

?? Confirma @ESPORTSCOPE la noticia de @relevo



???? Laporta ha ido a ver a Ceferín a Eslovenia para proteger al club



?? Mismo discurso que en el 'Caso Negreira'



????‍?? Ha pedido que no les prejuzguen



??? Pasó por Londres para ver al repre de @lewy_official



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/d6uX8WWSdr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2023

Laporta había mostrado un talante conciliador con el presidente de la UEFA, a diferencia de lo expresado sobre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y respecto a la actuación del Real Madrid, que se ha personado en el caso, cuestión que tachó como "un ejercicio de cinismo".



La intención del dirigente azulgrana es informar en persona a Ceferin de que el club catalán nunca ha comprado árbitros y que tampoco ha abonado ninguna cantidad para influir en ellos. Además, Laporta habría hecho ver al presidente de la UEFA que el Barcelona podría haber sido víctima en todo esto asunto, por lo que podría personarse como acusación en el caso.