Tomás Guasch: "El Real Madrid perdió un título y parece que vienen nubarrones y el Granada es una final"

El Real Madrid cayó eliminado el jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey por el Athletic de Bilbao. Se trata del primer tropiezo serio esta temporada de los de Carlos Ancelotti que tras conquistar la Supercopa de España dicen adiós a la posibilidad de sumar otro título. Sin tiempo que perder toca ponerse el mono de LaLiga porque el Granada visita este domingo a las 21:00 el Santiago Bernabéu. Esperando un posible nuevo pinchazo del actual líder estará el Sevilla y en el horizonte se encuentra el PSG y los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE en el Tiempo de Análisis explica cómo está la situación del Real Madrid tras la eliminación y la aparición de ciertas dudas sobre el equipo.

"Hoy no un libro, muchos libros, que os acompañen siempre como le acompañan al Real Madrid, verdad, después de su primera derrota las dudas. Es la exageración blanca. Perdió un partido, perdió el primer título y parece como que vienen nubarrones y el partido contra el Granada es casi una final.

Hombre. Le iría bien despejar esas dudas. Evidentemente también al Granada le iría bien ganar el partido, pero bueno del Real Madrid hablamos, de la exageración. Casi una final camino del PSG. Bueno, desde luego si hay una cosa seria: sin Benzema y sin Mendy el Real Madrid es otra cosa. El Real Madrid afrancesado.

Hablando de franceses. Estoy en Marbella y he conocido a una persona amiga del señor Godall, ese hincha de Nadal. Me ha dicho que no se lo tengamos en cuenta. Pues nada. Pero eso si. Como gane Roland Garros Rafa a este buen señor le da algo.

Libros y Granada, tierra soñada por mí. Veremos qué pasa".





Ancelotti: "No creo que esta derrota tenga consecuencias"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se mostró "dolido" tras caer eliminados en la Copa del Rey a manos del Athletic Club (1-0) y piensa que esta derrota "no" cree que "tenga consecuencias" en el resto de la temporada porque ya han ganado la Supercopa y están "en buena posición" en Liga y Champions.

"Estamos dolidos porque siempre queremos ganar todas las competiciones. Hemos ganado la Supercopa y tenemos otras dos competiciones en las que estamos en buena posición. No creo que esta derrota tenga consecuencias. Esta derrota nos hace más fuertes. Ya sabíamos que era un partido muy complicado porque jugar en San Mamés y porque teníamos bajas", recordó el italiano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntado por los cambios -solo hizo dos- Ancelotti aseguró que tanto Camavinga como Isco, en sustitución de Kroos y Vinicius, entraron "por cansancio" de sus compañeros. "Y luego estaba pensando en hacer más cambios en la prórroga y desafortunadamente metieron en el último minuto y no tuve tiempo para meter nuevos jugadores", admitió.

"¿Bale, Hazard y Jovic? No tengo nada que decir. ¿Por qué no me preguntas por Ceballos, Carvajal, Vallejo... todos los que no han jugado? No hay nada de castigo, he tomado decisiones y no he involucrado a estos jugadores, pero para ser honestos hay que hablar de todos. Están todos al mismo nivel", dijo con firmeza.

En relación a las claves del partido, el de Reggiolo confirmó que jugaron "sin delantero centro" por la ausencia de Benzema y con la idea de que Asensio e Isco "ayuden en la posición". "Lo hemos intentado saliendo desde atrás pero nos han apretado mucho, no fuimos limpios como en los partidos anteriores y nos han creado más dificultades para generar ocasiones", añadió.

"No es el peor partido de la temporada, para nada, era complicado y se sabía que era difícil. El partido estaba igualado hasta el último minuto. Creo que por el esfuerzo que ha hecho el Athletic lo ha merecido pero no hemos jugado el peor partido de la temporada. No me ha sorprendido cómo ha evolucionado el partido, es verdad que ellos han atacado más pero no han creado muchas oportunidades", agregó.