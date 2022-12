Tomás Guasch: "No se puede salir a jugar un partido de fútbol como salió ayer España"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE' se pasa este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de la dura derrota de España ante Japón (2-1), duelo en el que los de Luis Enrique se dejaron llevar en la segunda parte tras empezar ganando con el gol de Morata.

"Acabó el partidito con Japón y me refugié en 'La hinchada te saluda jubilosa'. Un homenaje al negro Fontanarrosa , que fue uno de los tipos más extraordinarios del periodismo argentino y mundial. Lo recopiló Jorge Valdano, le invitaron a escribir ahí. Un honor junto a gente como Ares, Ortiz, Cano... Estaba tratando de buscar el buen humor perdido. Esta gente, como Fontanarrosa, entendian que el fútbol tenía que ser un divertimento y un pasarlo bien, y no este tostón que está siendo. Los partidos duran 100 minutos y yo creo que rescatables hay cuatro. Pero bueno. Del partidito de anoche está todo dicho. Día fatal del equipo y del entrenador. Igual se veía venir, todas esas portadas, todos nos temen, nadie quiere jugar contra nosotros, somos los mejores.

Paf. No se puede salir a jugar un partido de fútbol como salió ayer España. Hay hechos evidentes. Cuando un equipo va para adelante, nos ataca, nos hace mucho daño. Alemania fue un toque de atención, y ayer los japoneses. Eso está pasado, vamos a suponer que un mal día lo puede tener cualquiera. Lo fundamental es que estos chicos se den cuenta de que están ante la ocasión de su vida. No digo de ganar, digo de competir y no hacer la mona.

Si a cualquier selección con argumentos para aspirar a algo grande le dicen que va a tener un grupo con Costa Rica, Japón y lo que queda de Alemania, que el cruce va a ser con Marruecos, y después yo que sé, Portugal, Ghana, Uruguay y demás... y no digo que ganen, ni sé si el cambio de cruce es mejor o peor. No lo sé. Sí pinta que evitar a Argentina, Brasil, Inglaterra y Francia, pues malo no parece. Yo quiero que compitan. Que se dejen de mirar el ombligo y estén como decimos en Barcelona, a la feina, al trabajo. Y así recuperaremos la alegría. La hinchada, los muchachos, lo recibirán bien si hacen lo que tienen que hacer"

España vuelve a los entrenamientos y ya piensa en Marruecos

Horas después de encajar su primera derrota en el Mundial de Qatar, ante Japón en la tercera y última jornada del grupo E, que no le impidió el acceso a octavos de final, la selección española regresó a los entrenamientos con las ausencias de César Azpilicueta, duda para el duelo ante Marruecos por un problema en un sóleo, Dani Olmo y el portero David Raya, ambos con leves molestias.

La derrota encajada no afecta al ambiente en la concentración de la selección española. Lejos de mostrar preocupación ni caras serias, las bromas se sucedieron en cuanto el balón volvió a rodar en el entrenamiento vespertino en la Universidad de Catar.

El seleccionador, Luis Enrique Martínez, durmió poco. A primera hora ya estaba con su cuerpo técnico diseccionando cada acción del partido ante Japón, analizando errores para exponerlos a sus jugadores en un día de terapia colectiva. La derrota no debe afectar al grupo y fue una jornada de trabajo más psicológico que físico, con protagonismo para el psicólogo Joaquín Valdés. El paso de las horas confirmó los problemas de Azpilicueta, sustituido en el descanso por un fuerte golpe en un sóleo. Tras la revisión médica, se puso en manos de los masajistas con el objetivo de llegar a tiempo para la disputa de los octavos de final, el martes ante Marruecos.

También se ausentaron de la sesión vespertina Dani Olmo, que lo ha jugado todo en el Mundial y necesitaba un respiro, y David Raya, que hizo bicicleta estática fuera del grupo.

La FIFA asegura que el balón del 1-1 de Japón no salió

La FIFA aseguró este viernes que el balón no salió del campo de juego en la jugada que significó el segundo tanto de Japón ante España en partido de la tercera jornada del grupo E del Mundial de Qatar. El conjunto asiático venció por 2-1, lo que le clasificó como primero, dejó a España segunda y eliminó a Alemania. Las dudas sobre la validez de la acción las dejó despejadas el organismo futbolístico.





"Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego", aseguró la FIFA en un mensaje publicado en redes sociales.

"El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido en vídeo utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no", apuntó sobre la acción, que generó una gran polémica.