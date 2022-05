Tomás Guasch: "Estoy muy preocupado por los jeques, ¿por qué no compran el Real Madrid?"

Tomás Guasch,comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', después de dedicarle la opera 'Aida de Verdi' a Carlo Ancelotti ha imaginado en 'Tiempo de Análisis' que ocurriría en una posible venta del Real Madrid a un juque: "Seestaría más cerca del objetivo" que es llegar a la final de la Champions. Después de remontar al PSG, al Chelsea y el Manchester City, los blancos se han plantado en Paris con un presupuesto inferior al de sus rivales: "El Paris Saint-Germain perdió este curso 243,3 millones de euros y el Manchester City pagó 117 millones de euros por Grealish".

"Me preocupan otras cosas de este tránsito hacia la final de París, sobre todo los jeques. Estoy muy preocupado por los jeques. Toneladas de dinero cada año y venga, y venga, y venga, pues de ese sueño, imposible que es reinar en Europa. ¿Por qué no compran el Real Madrid? Hay que acercarse, yo creo que el Real Madrid lo compras y el primer año igual no, pero al segundo bingo. Hemos sabido que el Paris Saint-Germain perdió este curso 234,3 millones de euros. El tal Grealish, el Manchester City pagó por él 117 millones de euros. No está el mundo para tirar el dinero por mas jeque que seas. Yo creo que el Real Madrid te acerca al objetivo y yo movería al Geri y al Rubi que se acercaran a ver si el Real Madrid está en condiciones. Se le mantiene un tiempo a Florentino en la presidencia, como un guiño al Real Madrid de siempre como el presidente de toda la vida, un turbante, Florentino, también a Ancelotti y parecería que el objetivo estaría más próximo, desde luego mucho más barato. Paga de una vez y quédate tranquilo. El Real Madrid además te da una serie de intangibles que estos jeques se volverían locos. Se metió en la final de París sin Alaba, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Vinicius. Oiga, pero si esto no está pagado. Bueno total, el Real Madrid marcando el paso en Europa como siempre lo cual me hace acordarme del torero Guerrita que cuando se retiró cansado de críticas y de pelearse con el público de toda España dijo: 'Primero yo, después Naide y después Fuentes' que era otro torero. Primero el Real Madrid, después Naide y después los demás. Magníficos equipos, magníficos entrenadores, fisios, recuperadores, psicólogos, pero a la hora de la verdad queridos primero el Real Madrid, después Nadie y después Fuentes".

El Real Madrid, a por su decimocuarta Champions

El Real Madrid se ha clasificado para la decimoséptima final de Champions League de su historia, la quinta en la última década, gracias al triunfo protagonizado frente al Manchester City (3-1) en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti vuelve a la final de su competición fetiche tan solo cuatro años después de su absoluto dominio a partir de la temporada 2013/14, donde precisamente se proclamó campeón continental con el técnico italiano en el banquillo.

La de París, el 28 de mayo en el estadio Saint-Dennis, será la número 17 para el club madrileño, que no ha perdido ninguna de las últimas siete finales, todas las que ha jugado desde que alzase la Séptima en Ámsterdam y pusiese fin a una sequía de 32 años en el 'Viejo Continente'.

Su primera final fue su primer título, el primero también de la vieja denominación 'Copa de Europa', que nació en la temporada 1955/56. Los merengues vencieron al Stade de Reims 4-3. El 'Rey de Europa' ganó mostrando ese gen de supervivencia en el 'Parc des Princes'. Después de ir perdiendo por 0-2 en 10 minutos, primero empató y después remontó el 2-3 con goles de Marquitos y Héctor Rial, este a falta de diez minutos.

Las cuatro siguientes fueron consecutivas demostrando el dominio blanco en el nacimiento de esta nueva competición de clubes, la más deseada del mundo. En la campaña 1956/57, el Real Madrid venció a la Fiorentina 2-0 con goles de Di Stéfano y Gento, que fueron decisivos. Un curso más tarde fue el AC Milan la víctima en un triunfo por 3-2.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De nuevo Gento, fallecido el pasado mes de enero, se erigió como el héroe con un tanto en la prórroga que le daba a los suyos el tercer título en el estadio de Heysel. Y en la campaña 1958/59, la victoria llegó de nuevo ante el Stade de Reims (2-0). Sin Ferenc Puskas, lesionado, ni Raymond Kopa, que se tuvo que retirar al comienzo del partido, el Madrid venció con goles de Enrique Mateos y Di Stéfano.

La quinta final fue en la temporada 1959/60, con la mayor goleada blanca en las finales continentales ante el Eintracht Frankfurt (7-3). La final de las finales. El estadio Hampden Park de Glasgow, abarrotado con 127.000 espectadores, cerró el lustro mágico del Real Madrid. Puskas se 'vengó' y lo hizo con un 'póker' de goles que pasará a la historia. Di Stéfano también firmó una actuación excelsa con un 'hat-trick'.

En la campaña 1961-1962, pese a que el Barcelona acabó con la hegemonía blanca en la temporada 1959-1960, el equipo madrileño volvió a una final un año después con un estelar Puskas, autor de tres goles. Pero el Benfica y Eusebio con un doblete hicieron claudicar a los madridistas por primera vez en una final (5-3), y en la 1963-1964 el Inter de Milán de Sandro Mazzola, autor de un doblete, eclipsó a Di Stéfano y Puskas sobre el césped del Praterstadio (Viena) y los 'nerazzurri' se llevaron el triunfo por 3-1.

El Real Madrid no volvió a una final de la Copa de Europa hasta la campaña 1965-1966, año que en el que se volvió a coronar con el equipo conocido como los 'Ye-ye', que batió por 2-1 al Partizán, con tantos de Amancio Amaro y Fernando. Luego, otra época de sequía hasta entrados los 80 cuando el equipo merengue retornó a una final, en París y ante el Liverpool, verdugo con un gol de Alan Kennedy en el tramo final.

Y desde entonces, el Real Madrid no ha vuelto a perder una final de Copa de Europa desde que volviese a levantar el título en 1998 gracias al gol de Pedja Mijatovic ante la Juventus. Dos años después, en la primera final entre dos equipos de un mismo país, tampoco falló y arrolló en París al Valencia por 3-0 con tantos de Morientes, McManaman y Raúl.

Fiel a su tradición con los años pares, en el 2002 llegó la 'Novena' ante el Bayer Leverkusen alemán, batido por 2-1 en Hampden Park, con el recordado gol de volea de Zinédine Zidane para hacer el tanto de la victoria, aunque ese éxito abriría otra sequía larga donde los octavos llegaron a ser un 'muro'.

Pero ya con Carlo Ancelotti en el banquillo, en la temporada 2013-2014, el Real Madrid alcanzó de nuevo la final de Lisboa que abriría su era dominadora. Un cabezazo en el minuto 93 de Sergio Ramos en la final madrileña ante el Atlético le llevó a una prórroga donde se impuso 4-1. Al conjunto rojiblanco le volvió a negar la gloria dos años después en San Siro, esta vez en la tanda de penaltis tras el empate a un gol.

Ese triunfo supuso el primero de los tres consecutivos, algo inédito en la historia de la Champions. En 2017, exhibición en la segunda parte en Cardiff ante la Juventus, derrotada por 4-1, y un año después, en Kiev, el Liverpool tampoco podría acabar con la hegemonía madridista al perder 3-1.